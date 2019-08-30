Вдарять по "тіньовиках": прем'єр Гончарук розповів, де візьме гроші на ремонт доріг

Новий уряд України збирається навести порядок із акцизами під час продажу пального. А за рахунок виведених із "тіні" грошей хочуть більше будувати доріг.

Про такі плани повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас на наступний рік готується стратегія щодо доріг. Ми очікуємо, що кожен рік будемо значно збільшувати фінансування на будівництво доріг. Додаткові кошти плануємо отримати завдяки наведенню порядку зі сплатою акцизів – потрібно прибрати "тінь" із ринку паливно-мастильних матеріалів. У нас дуже багато заправок, із яких бюджет нічого не отримує. Ці гроші будуть у Дорожньому фонді", – сказав Гончарук.

Він додав, що хотів би вдвічі збільшити запланований минулим урядом обсяг фінансування дорожніх робіт на 2020 рік (поки що він передбачений у розмірі 75 млрд грн).

Крім того, на думку Гончарука, Україна вибирає дуже мало коштів, які можуть бути їй запропоновані міжнародними фінансовими організаціями.

"Нам потрібно навчитися ефективніше працювати з нашими міжнародними фінансовими організаціями, тому що ми, за різними оцінками, вибираємо дуже незначну кількість коштів, які ми могли б вибирати. У нас є дешевий ресурс, просто потрібно навчитися з ним працювати", – підсумував він.

ЦТС

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий міністр інфраструктури Владислав Криклій виступає за поділ "Укрзалізниці" на три різні компанії і за передачу вокзалів у приватні руки.

Також прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про плани нового Кабінету міністрів щодо виведення всіх державних і комунальних підприємств з-під управління міністерств.

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