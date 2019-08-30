Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Вдарять по "тіньовиках": прем'єр Гончарук розповів, де візьме гроші на ремонт доріг

Читати матеріал російською

Новий уряд України збирається навести порядок із акцизами під час продажу пального. А за рахунок виведених із "тіні" грошей хочуть більше будувати доріг.

Про такі плани повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас на наступний рік готується стратегія щодо доріг. Ми очікуємо, що кожен рік будемо значно збільшувати фінансування на будівництво доріг. Додаткові кошти плануємо отримати завдяки наведенню порядку зі сплатою акцизів – потрібно прибрати "тінь" із ринку паливно-мастильних матеріалів. У нас дуже багато заправок, із яких бюджет нічого не отримує. Ці гроші будуть у Дорожньому фонді", – сказав Гончарук.

Він додав, що хотів би вдвічі збільшити запланований минулим урядом обсяг фінансування дорожніх робіт на 2020 рік (поки що він передбачений у розмірі 75 млрд грн).

Крім того, на думку Гончарука, Україна вибирає дуже мало коштів, які можуть бути їй запропоновані міжнародними фінансовими організаціями.

"Нам потрібно навчитися ефективніше працювати з нашими міжнародними фінансовими організаціями, тому що ми, за різними оцінками, вибираємо дуже незначну кількість коштів, які ми могли б вибирати. У нас є дешевий ресурс, просто потрібно навчитися з ним працювати", – підсумував він.

Вдарять по "тіньовиках": прем'єр Гончарук розповів, де візьме гроші на ремонт доріг

ЦТС

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий міністр інфраструктури Владислав Криклій виступає за поділ "Укрзалізниці" на три різні компанії і за передачу вокзалів у приватні руки.

Також прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про плани нового Кабінету міністрів щодо виведення всіх державних і комунальних підприємств з-під управління міністерств.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Реформи в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Реформи в Україні Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
корупція ремонт і будівництво доріг
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
6
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Новый премьер Украины Гончарук, выступая перед депутатами, обещал не красть. И действительно, пока стоял на трибуне Рады, ничего не украл.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А шо опять"заграница нам поможет"? Как с гиперзалупами?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...