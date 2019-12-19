Україна зупинила бюджетні виплати: у Мінфіні назвали причину

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що після рішення Кабміну призупинити виплати, проблеми будуть у тих, хто, на її думку, до останнього тягнув з подачею документів на виділення грошей.

Про це вона написала в Facebook, коментуючи рішення уряду призупинити виплати за так званими незахищеними статтями видатків – на розвиток, ремонт і будівництво.

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При цьому Маркарова заявила, що проблеми з фінансуванням будуть у тих, хто, на її думку, до останнього тягнув з подачею документів на виділення грошей.

"До кінця року залишилося 8 днів. Теоретично, станом на сьогодні більшість важливих видатків повинно було вже давно бути подано в ДКСУ та на них відкрито асигнування, що насправді більшість відповідальних розпорядників і зробила. Але, як відомо, щороку саме друга половина грудня – це час спроб безлічі "перекидок" з програми на програму, запитів щодо термінових авансів, подачі хоч якихось документів в казну і решта "освоювань" коштів та проведення каси, на які чомусь не вистачило 11 з половиною місяців року", – написала Маркарова.

Для держави це критично, тому, що бюджет з огляду на об'єктивні причини було недовиконано за 11 місяців за рядом доходів. Маркарова нагадала, що:

всі захищені видатки фінансуються в звичайному режимі;

всі незахищені витрати 11 місяців теж було повністю відкриті до фінансування, але навіть за ними на десятки мільярдів так і не пройшла каса, тому що не було подано жодного документа або навіть не проведені тендери;

всі важливі перекидання коштів – фінансування "Охматдиту", додаткові зарплати шахтарів, всі витрати на безпеку і оборону – будуть профінансовані.

"У наступному році будемо будемо дуже велику увагу приділяти плануванню і обмеженням перекидань коштів, які є очевидним свідченням проблем з плануванням", – написала Маркарова.

Також ситуацію у відеозверненні прокоментував прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він сказав, що щоразу, коли держава закінчує фінансовий рік, держапарат намагається перерозподілити зекономлені гроші.

"Хтось хоче гроші неефективно використовувати на канцелярські товари, купити папери на весь рік, або просто вкрасти. Так відбуватися тому, що держава неефективно управляється, погано планує, а потім в ручному режимі виправляє помилки. Нічого надзвичайного не відбувається. Все люди будуть захищені і в цьому, і наступного року", – сказав Гончарук.

Витрати з бюджету

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністерці фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку витрат до кінця року. Йдеться про так звані незахищені видатки – на розвиток, ремонт і будівництво.

Тимчасова зупинка платежів з бюджету, рішення про яку прийняли в Кабміні, загрожує ударом по підприємцях, які надали державі якісь послуги і чекають за це оплату. Таку думку висловив волонтер і радник колишнього президента України Юрій Бірюков.

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