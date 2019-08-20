"Вбити і розчленувати": у Зеленського запропонували радикальну реформу

У команді президента України Володимира Зеленського вважають, що великі державні компанії-монополісти потрібно розділяти і продавати по частинах.

Про це сказав позаштатний радник глави держави, економіст Олег Устенко в інтерв'ю Радіо НВ.

"Ті монстри, які існують, повинні бути вбиті і розчленовані. Я маю на увазі НАК "Нафтогаз" України, "Укрзалізницю". Ті монстри, які заважають жити і дихати не дають, типу Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ), Укрспирту повинні просто піти", – сказав Устенко.

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На його думку, Укрспирт повинен бути повністю приватизований, а в ДПЗКУ "смислового навантаження в принципі не існує".

Він вважає, що "Укрзалізницю" потрібно розділити і продати, залишивши в руках держави "стратегічні речі і не дуже цікаві для бізнесу".

У Зеленського запропонували розпродати "монстрів" на кшталт "Нафтогазу" та УЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році

В кінці липня партія "Слуга народу" заявила, що планує реформувати адміністративний устрій України і організувати префектури замість обласних державних адміністрацій.

А освітня реформа "Нова українська школа", яка стартувала з 1 вересня 2018 року, буде підкоригувати з урахуванням колишніх помилок, але продовжена і навіть прискорена. Про такі плани нової влади розповів в ефірі ObozTV експерт з питань освіти з команди президента Володимира Зеленського, кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Сергій Бабак.

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