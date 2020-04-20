Вартість нафти встановила новий антирекорд

Вартість американської нафти марки WTI у понеділок, 20 квітня, впала до $14,47 за барель. Це мінімум з 1999 року.

Антирекорд був оновлений на тлі новин про переповнення нафтосховищ у США. Падіння вартості травневих ф'ючерсів склало понад 20%. Про це свідчать дані торгових майданчиків.

investing.com

Нафта сорту Brent подешевшала на 1,82%, до $27,57 за барель, а червневі ф'ючерси на WTI – на 5,31%, до $23,7 за барель.

Володимир Путін

Як відомо, ціни на нафту марки Brent в п'ятницю вранці почали рости, подолавши позначку в $ 28, при цьому нафта WTI продовжила дешевшати і торгувалася нижче $ 20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності з 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування сировини на 20 млн барелів.

Підписання нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.