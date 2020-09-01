Вартість акцій Tesla обвалилася в 4 рази, а Маск розбагатів на $10 млрд
Вартість акцій компанії Tesla впала в чотири з половиною рази – з $2213 до $498 за штуку.
Це сталося після того, як у понеділок, 31 серпня, відбулося їх дроблення (так званий "спліт") в пропорції 1 до 5. Тобто власники акцій замість однієї "старої" отримали чотири "нових", а самі акції подешевшали. Капіталізація (загальна вартість всіх акцій) компанії при цьому залишилася незмінною.
Про це свідчать дані американської біржі NASDAQ.
Що означає такий поділ акцій
Зазвичай з акціями проводять спліт після того, як їхня вартість стає занадто високою для звичайних інвесторів. Так сталося і з Tesla. За останній рік вартість її акцій зросла майже в 10 разів. За даними біржі, 3 вересня 2019 року вони коштували $225 за штуку, а 31 серпня 2020 досягли $2213 за штуку.
Тепер акцій Tesla на біржі стало більше в 4 рази. Пропорційно знизилася і прибутковість за ними. Водночас стати акціонером компаній, яка чи не найшвидше у світі дорожчає, для приватних інвесторів стало дешевше.
Маск розбагатів на $10 млрд
Більша доступність акцій популярних у інвесторів компаній призводить до того, що попит на них зростає. Отже, збільшується і їх вартість.
Те ж відбулося і з "новими" акціями Tesla – за підсумками торгів у понеділок їх вартість зросла на 12,57%.
Успіх компанії Tesla позначився на статку її глави Ілона Маска. Згідно рейтингу Forbes, після спліту його статки зросли на $10,4 млрд (+11,26%), досягнувши позначки $102,9 млрд.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня статок глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищив $100 млрд. Завдяки цьому він піднявся на четверту сходинку в рейтингу мільярдерів Bloomberg.
Статок засновника компанії Amazon Джеффа Безоса досягло нового рекорду, перевищивши позначку в $200 млрд.