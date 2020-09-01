Вартість акцій Tesla обвалилася в 4 рази, а Маск розбагатів на $10 млрд

Вартість акцій компанії Tesla впала в чотири з половиною рази – з $2213 до $498 за штуку.

Це сталося після того, як у понеділок, 31 серпня, відбулося їх дроблення (так званий "спліт") в пропорції 1 до 5. Тобто власники акцій замість однієї "старої" отримали чотири "нових", а самі акції подешевшали. Капіталізація (загальна вартість всіх акцій) компанії при цьому залишилася незмінною.

Про це свідчать дані американської біржі NASDAQ.

Вартість акцій Tesla 31 серпня NASDAQ

Що означає такий поділ акцій

Зазвичай з акціями проводять спліт після того, як їхня вартість стає занадто високою для звичайних інвесторів. Так сталося і з Tesla. За останній рік вартість її акцій зросла майже в 10 разів. За даними біржі, 3 вересня 2019 року вони коштували $225 за штуку, а 31 серпня 2020 досягли $2213 за штуку.

Тепер акцій Tesla на біржі стало більше в 4 рази. Пропорційно знизилася і прибутковість за ними. Водночас стати акціонером компаній, яка чи не найшвидше у світі дорожчає, для приватних інвесторів стало дешевше.

Маск розбагатів на $10 млрд

Більша доступність акцій популярних у інвесторів компаній призводить до того, що попит на них зростає. Отже, збільшується і їх вартість.

Те ж відбулося і з "новими" акціями Tesla – за підсумками торгів у понеділок їх вартість зросла на 12,57%.

Успіх компанії Tesla позначився на статку її глави Ілона Маска. Згідно рейтингу Forbes, після спліту його статки зросли на $10,4 млрд (+11,26%), досягнувши позначки $102,9 млрд.

Стан Ілона Маска 1 вересня Forbes

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня статок глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищив $100 млрд. Завдяки цьому він піднявся на четверту сходинку в рейтингу мільярдерів Bloomberg.

Статок засновника компанії Amazon Джеффа Безоса досягло нового рекорду, перевищивши позначку в $200 млрд.

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