Європейський інвестиційний банк може перерозподілити €50 млн на вакцини для України

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Ринки та компанії
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Денис Шмигаль

Європейський інвестиційний банк готовий розглянути варіант перерозподілу 50 млн євро від проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" на протидію пандемії COVID-19 у країні.

Готовність до переговорів привітав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який 18 листопада провела онлайн-зустріч із віце-президенткою ЄІБ Терезою Червінською. Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Також будемо вдячні за якнайшвидший розгляд питання про використання коштів за цією програмою на закупівлю вакцини проти COVID-19. Ми розраховуємо закупити ефективну і безпечну вакцину, яка буде мати прекваліфікацію ВООЗ, щоб вакцинувати частину населення щойно з'явиться така можливість", – зазначив Шмигаль.

Переговори української сторони та ЄІБ

Він повідомив Червінську, що Україна зацікавлена в розширенні співпраці з Європейським інвестиційним банком, особливо в області фінансування транспорту, енергетичного сектора та міської інфраструктури України.

У грудні влада розраховує підписати проєкт "Міський громадський транспорт України II". У його межах рухомий склад громадського електротранспорту в середніх і великих містах буде оновлено.

Крім того, може бути реалізовано ще один проєкт – "Східна Україна: возз'єднання, відновлення і відродження (Проєкт 3В)". Він повинен допомогти у відновленні доріг у Луганській області для підтримки сільськогосподарського сектора.

Шмигаль висловив надію, що Україні та ЄІБ вдасться найближчим часом завершити підготовку проєктів "Реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту "Бориспіль" і "Програми з відновлення України".

"Цінуємо співробітництво між Україною та Європейським інвестиційним банком. Розраховуємо, що спільно зможемо виробити можливі механізми підтримки України в період пандемії", – зазначив прем'єр-міністр.

Зі свого боку Червінська заявила про прекрасне співробітництво з Україною та вказала на рішучість уряду в продовженні реформ. Україна залишається у високих пріоритетах Європейського інвестиційного банку, запевнила його віце-президентка.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки допоможуть Україні в налагодженні контактів із компаніями-виробниками потенційних вакцин від коронавірусу Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer і Novavax.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Європейська комісія від імені усіх країн-членів ЄС підписала п'ятий контракт із закупівлі вакцини проти COVID-19 загалом на більш ніж 400 мільйонів доз.

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