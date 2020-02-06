До "закону про ПриватБанк" внесли скандальну правку: ЗМІ дізналися, що змінили

У законопроєкт №257, який забороняє повернення банків їхнім колишнім власникам, додали суттєві правки, які дають шанси колишнім власникам Приватбанку отримати компенсацію.

Верховна Рада на засіданні в четвер, 6 лютого, може голосувати не за той документ, який було внесено 19 грудня 2019 року. Про це повідомив "НВ. Бізнес". За даними видання, новий варіант законопроєкту містить всього шість сторінок, тоді як обсяг його першої версії становив майже 400 сторінок.

Що було в старій версії

Спершу законопроєкт також допускав можливість компенсації в разі визнання протиправним та скасування рішення НБУ про націоналізацію, позбавлення ліцензії або виведення банку з ринку. "Але зобов'язання довести заподіяну шкоду пропонувалося покласти на тих, хто скористався таким правом. Наприклад, Ігор Коломойський повинен буде сам переконати, що йому було завдано збитків на $2 млрд через націоналізацію ПриватБанку, щоб отримати компенсацію", – йдеться в публікації.

Також передбачалося, що розмір збитку, який може бути стягнуто з НБУ, обмежується розміром реальних збитків. І він визначається із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, підтвердженої міжнародною аудиторською компанією. І розмір збитку власника банку визначається пропорційно до корпоративних прав фінустанови, що належать йому.

Націоналізація ПриватБанку

Що з'явилося в новому варіанті

Видання зазначає, що новий проєкт вносить зміни лише до двох законів – "Про банки і банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізосіб" в статті 79 і 54 відповідно – щодо оскарження рішень.

У теперішньому варіанті, за даними джерела, вже просто стверджується, що якщо рішення НБУ про націоналізацію або виведення банку з ринку визнається незаконним, то його власники мають право на отримання компенсації. Тобто доводити розмір збитків їм вже не буде потрібно. Упродовж 6 місяців після визнання дій НБУ незаконними, НБУ, Кабмін, НБУ і ексвласники фінустанови можуть провести перемовини про порядок, спосіб і терміни здійснення компенсації.

"У разі досягнення згоди, учасники переговорів укладають угоду у вигляді договору, істотними умовами якого є узгоджений порядок, способи і терміни компенсації. ... Загальний розмір шкоди, який може бути стягнуто з НБУ на користь колишніх власників банку, обмежується розміром збитку, крім моральної шкоди. У документі не уточнюється, за якими саме стандартами та параметрами буде визначатися збиток колишніх власників", – йдеться в публікації про оновлений законопроєкт.

Фрагмент нового варіанту законопроєкту НВ

Водночас наявний документ не бере до уваги попереднє становище фінустанови й не відновлює в правах його ексвласників, крім права на відшкодування шкоди.

"Також колишні власники банку матимуть можливість на компенсацію в разі скасування через суд рішення Фонду гарантування вкладів про введення тимчасової адміністрації й початку процедури ліквідації банку. А також якщо будуть визнані незаконними рішення Кабміну про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку (націоналізації) і подальші рішення Міністерства фінансів України, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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