"Укрзалізниця" провела закупівлю палива без тендера: всі подробиці рішення

"Укрзалізниця" вийшла зі складної ситуації при закупівлі дизпалива і навіть заощадила 45 млн грн. Це сталося після того, як попередні підрядники спробували нав'язати свої умови.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Там кажуть, що пішли на угоду в обхід тендера, провівши переговорну процедуру.

"Весь обсяг був розділений на 6 лотів по 10 тис тонн. Орієнтовна економія від формульної ціни склала майже 45 млн грн. Компанія заощадить значні кошти завдяки великій конкуренції і активності учасників", – говорить директор з питань закупівель УЗ Сергій Довгаленко.

За результатами переговорів переможцями були визнані чотири компанії: Вони запропонували ціни від 25 250 до 25 550 грн за тонну палива. В "Укрзалізниці" зазначили, що за підсумками переговорів компанія отримала трьох нових постачальників, з яким раніше не співпрацювала.

"Укрзалізниця" знайшла нових постачальників

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що всі тендери на купівлю дизельного палива, які оголосив залізничний оператор, були заблоковані скаргами окремих гравців ринку.

"На сьогодні" Укрзалізниці "заблокували всі тендери на закупівлю дизельного палива. Наскільки я розумію, окремі гравці ринку знову хочуть спробувати диктувати нам умови і змусити брати позики", – написав Кравцов в Facebook.

А 1 серпня "Укрзалізниця" скасувала скандальний тендер на закупівлю 200 вишиванок та 200 лляних рушників на 1,53 млн гривень.

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