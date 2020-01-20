В "Укрзалізниці" взяли на роботу "генпрокурора ДНР": подробиці скандалу

"Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал. Там на одну з ключових посад призначили прихильника "русского міра" Ігоря Сагунова, якого висували на посаду генпрокурора "ДНР".

Одіозного кандидата просуває директор Південно-Західної залізниці Григорій Бевз, який прийшов на цю посаду в грудні 2019 року. Сагунова він поставив своїм заступником з безпеки, повідомляє "Фактор".

Видання написало, що уродженець Макіївки Сагунов у різні роки працював у підрозділах прокуратури Макіївки, міста Донецька й Донецької області. У квітні 2012 року його призначили прокурором Донецька.

Прокурор Донецька Ігор Сагунов, 2012 рік factor-news.info

"У 2014 році Сагунов був відвертим прихильником "русского міра" й активістом на мітингах у Донецьку. Нам вдалося розшукати список кандидатур в "уряд" так званої ДНР, де Ігоря Сагунова Кремль рекомендував на посаду генерального прокурора окупованої частини Донецької області", – йдеться в публікації.

Список, про який йдеться, було знайдено у зламаному хакерами листуванні помічника президента РФ Владислава Суркова, який негласно від імені Кремля "опікується" Україною.

"На підконтрольній території Ігор Сагунов з'являється в 2017 році, почавши діяльність в ДП "Артемсiль", – зазначають автори.

Ігор Сагунов на мітингу "ДНР" factor-news.info

Кадрові рекомендації Кремля factor-news.info

Звільнився, але залишився в штаті

В "Укрзалізниці" в коментарі OBOZREVATEL неофіційно підтвердили, що скандальний експрокурор у них працює. Там не розуміють, як його могли взяти до них на роботу.

"Він був працевлаштований три місяці тому на посаду в.о. заступника начальника з безпеки Південно-Західної залізниці. Минулого тижня (тобто до 18 січня, – Ред.) його звільнили. Водночас він продовжує перебувати в штаті. Але вже не в Південно-Західній залізниці, а як співробітник відділу безпеки "Укрзалізниці". Ми теж не розуміємо, як таке призначення стало можливим і що взагалі відбувається", – на правах анонімності сказали представники УЗ.

Призначення в "Укрзалізниці"

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