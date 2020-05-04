"Укрзалізниця" дасть по 10 тис. гривень співробітникам на лікування COVID-19: заява компанії

В "Укрзалізниці" виплачуватимуть матеріальну допомогу у розмірі до 10 тисяч гривень тим співробітникам, які захворіли на коронавірус.

Таке рішення ухвалила комісія компанії із соціального захисту працівників, повідомили на сайті УЗ у понеділок, 4 травня.

"Укрзалізниця"

"Працівникам залізниці, в яких було діагностовано та підтверджено COVID-19, надаватиметься матеріальна допомога - в розмірі до 10 тис. грн у разі важкого перебігу захворювання, та до 6 тис. грн – якщо хвороба протікала без ускладнень", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрпошта" на час карантину ввела надбавку в розмірі 15% до зарплати для всіх співробітників відділень і кур'єрів, а ще почала безкоштовно розвозити їх на роботу. Також компанія заплатить 25 тис. грн страховки, якщо співробітник захворіє на коронавірус у важкій формі.

в Україні є понад 150 тисяч робочих місць у різних інфраструктурних та суміжних галузях. Також понад 3000 вакансій пропонує "Укрпошта".