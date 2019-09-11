В "Укргазвидобування" прийшли з обшуками: що відбувається

Генпрокуратура і Держбюро розслідувань і СБУ в середу, 11 вересня, прийшли з обшуками в підрозділи "Укргазвидобування".

Про це повідомляє прес-служба акціонерного товариства.

"АТ "Укргазвидобування" повідомляє про те, що станом на ранок 11 вересня 2019 р. в апараті управління АТ "Укргазвидобування" та ГПУ "Полтавагазвидобування" здійснюються обшуки органами Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України", – повідомили в компанії. Там додали. що співпрацюють з правоохоронцями і надають всю необхідну документацію.

Причину обшуків пояснили в СБУ. За їхніми даними, чиновники "Укргазвидобування" привласнювали гроші при утилізації небезпечних відходів.

"Представники комерційної структури за "погодженням" з менеджментом Укргазвидобування та бездіяльності посадовців органів Держекоінспекції створили схему отримання неправомірної вигоди. Кошти привласнювали під час виконання договорів щодо утилізації відходів буріння у Полтавській області. Через дії зловмисників також завдано шкоди екології регіону", – повідомили в прес-службі СБУ.

У ході досудового розслідування задокументовано, що фактична утилізація відходів буріння не здійснювалась. Буровий шлам вивозили на полігон під виглядом безпечної речовини. Тоді як його аналіз показав. що відходи буріння належать до особливо небезпечних і потребують спеціальної процедури захоронення та утилізації.

Відходи "Укргазвидобування"

В "Укргазвидобування" прийшли з обшуками

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня слідчі Нацполіціі прийшли з обшуками в центральний офіс "Укренерго" і додому до її керівникам. Посадових осіб підозрюють у привласненні 40 млн гривень.

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