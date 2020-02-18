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18 лютого • оновлено в 22:44
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В Укравтодорі анонсували підвищення зарплат: скільки обіцяють дорожникам

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У Державному агенстві автомобільних доріг України пообіцяли поліпшити умови праці та підвищити заробітну плату і винагороди співробітникам.

Також мова йде про забезпечення охорони праці на роботах із підвищеною небезпекою. Про це заявили на сторінці Укравтодору в Facebook.

Це стане можливим у результаті підписання нової редакції Галузевої угоди на 2020-2022 роки. За словами голови Олександра Кубракова, зараз команда Укравтодору налічує близько 20 тисяч працівників.

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"За інформацією приватних компаній, що виконують дорожні роботи в галузі, заробітна плата має сезонність – 18-20 тисяч грн/місяць не в сезон і близько 20-30 тисяч/місяць у будівельний сезон. Державний сектор поступово вирівнюється з приватним за рівнем зарплат. Безумовно, це ознака оздоровлення дорожньої галузі та її зростання", – повідомив Кубрак.

Ремонт доріг

Ремонт доріг

newsone.ua

Наразі проєкт Галузевої угоди перебуває на реєстрації в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України

Як писав OBOZREVATEL раніше, Мендель у січні заробила більше Зеленського, Богдана і Єрмака.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Підвищення зарплат і пенсій Зарплати в Україні
Місце
Україна
Теги
Укравтодор зарплата
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