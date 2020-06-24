В Україну прийшла небезпечна шахрайська схема з Youtube: як не втратити гроші

Українських користувачів Youtube атакувала нова шахрайська схема. Її організатори пропонують отримати компенсацію за витік персональних даних в інтернеті нібито від уряду США.

Насправді ж довірлива людина ризикує віддати аферистам щонайменше 400 гривень, а то і взагалі втратити заощадження з банківської карти. Про це OBOZREVATEL стало відомо з реклами, яку розсилають організатори схеми. Журналісти перевірили її та пояснили, у чому небезпека.

Як шахраї приваблюють жертв

Організатори схеми опублікували в Youtube відеоролики, в яких розповіли, що в США нібито було засновано організацію, яка займається виплатою компенсацій за витоки інформації із соцмереж і месенджерів.

Нова шахрайська схема Youtube

Для доказу своїх слів автор опублікував реальні скріншоти зі світових і українських ЗМІ про витоки. Однак там йдеться лише про скандали, коли сервіси втрачали дані про сотні мільйонів акаунтів користувачів. І нема жодного слова про компенсацію. Так що тут правда про витоки змішується з брехнею про відшкодування. Втім, це людину за кадром не збентежило.

Нова шахрайська схема Youtube

"Я спочатку не повірив, але потім за цією схемою отримав більше $900", – сказав автор відео.

Перевірка афери

Журналіст OBOZREVATEL перевірив цю схему і переконався, що це шахрайство. А її мета – не дати, а отримати від користувача гроші.

Перше, що насторожило в ролику (і є ознакою обману) – у відео відключений лічильник лайків і дизлайков. Тобто, ніхто, крім автора відео, не може побачити, як його насправді оцінюють користувачі Youtube.

Другий "симптом" – суцільно позитивні відгуки. А ті, де описане ставиться під сумнів, насправді комплементарні: "Вкрай підозріло, що немає поганих відгуків. Напевно так тому, що схема і правда приносить гроші".

Нова шахрайська схема Youtube

Нова шахрайська схема Youtube

Під час перевірки ми вказали вигадані дані – ім'я, прізвище і номер телефону. Це систему не збентежило і вона почала імітуватии пошук у якійсь американській базі даних. Подібний "мультик" нам показував інший шахрайський сайт, який недавно рекламували в групах у Viber.

Нова шахрайська схема Youtube

Нова шахрайська схема Youtube

Через кілька хвилин сайт сповістив, що знайшов за нашим вигаданим іменем інформацію і тепер її перевіряє жива людина.

Нова шахрайська схема Youtube

Незабаром сайт повідомив, що нам належить виплата компенсації у розмірі $1237.

Нова шахрайська схема Youtube

Нова шахрайська схема Youtube

Як виманюють гроші

Далі почався головний етап шахрайської схеми. Нам запропонували забрати гроші. Для цього потрібно було вказати номер банківської карти і SSN (Social Security number) – американський номер соціального страхування. Зрозуміло, що у негромадян (і нерезидентів) США його немає.

Нова шахрайська схема Youtube

І тут сайт послужливо запропонував отримати тимчасовий SSN. Всього за $15,45 (приблизно 410 гривень).

Нова шахрайська схема Youtube

Наступний, вже очевидний крок – сайт перекинув на платіжну систему з формою для оплати. Це і є мета шахраїв – не дати гроші, а отримати.

Нова шахрайська схема Youtube

Нова шахрайська схема Youtube

Це одна з найбільш примітивних шахрайських схем, в якій жертві обіцяють винагороду, але спочатку просять оплатити якийсь збір, за послуги юристів, консультантів або сплатити податки.

Далі може бути два варіанти: після першого платежу жертву попросять заплатити ще, ще і ще. Крім того, людина, яка піддалась на хитрощі аферистів, ризикує втратити всі гроші з карти, оскільки віддає невідомому сайту особисті дані, включаючи CVV-код від банківської картки.

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