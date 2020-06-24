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В Україну прийшла небезпечна шахрайська схема з Youtube: як не втратити гроші

Андрій Довгань
Андрій Довгань
Ринки та компанії
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В Україну прийшла небезпечна шахрайська схема з Youtube: як не втратити гроші

Українських користувачів Youtube атакувала нова шахрайська схема. Її організатори пропонують отримати компенсацію за витік персональних даних в інтернеті нібито від уряду США.

Насправді ж довірлива людина ризикує віддати аферистам щонайменше 400 гривень, а то і взагалі втратити заощадження з банківської карти. Про це OBOZREVATEL стало відомо з реклами, яку розсилають організатори схеми. Журналісти перевірили її та пояснили, у чому небезпека.

Як шахраї приваблюють жертв

Організатори схеми опублікували в Youtube відеоролики, в яких розповіли, що в США нібито було засновано організацію, яка займається виплатою компенсацій за витоки інформації із соцмереж і месенджерів.

Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема Youtube

Для доказу своїх слів автор опублікував реальні скріншоти зі світових і українських ЗМІ про витоки. Однак там йдеться лише про скандали, коли сервіси втрачали дані про сотні мільйонів акаунтів користувачів. І нема жодного слова про компенсацію. Так що тут правда про витоки змішується з брехнею про відшкодування. Втім, це людину за кадром не збентежило.

Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема Youtube

"Я спочатку не повірив, але потім за цією схемою отримав більше $900", – сказав автор відео.

Перевірка афери

Журналіст OBOZREVATEL перевірив цю схему і переконався, що це шахрайство. А її мета – не дати, а отримати від користувача гроші.

Перше, що насторожило в ролику (і є ознакою обману) – у відео відключений лічильник лайків і дизлайков. Тобто, ніхто, крім автора відео, не може побачити, як його насправді оцінюють користувачі Youtube.

Другий "симптом" – суцільно позитивні відгуки. А ті, де описане ставиться під сумнів, насправді комплементарні: "Вкрай підозріло, що немає поганих відгуків. Напевно так тому, що схема і правда приносить гроші".

Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема Youtube

Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема Youtube

Під час перевірки ми вказали вигадані дані – ім'я, прізвище і номер телефону. Це систему не збентежило і вона почала імітуватии пошук у якійсь американській базі даних. Подібний "мультик" нам показував інший шахрайський сайт, який недавно рекламували в групах у Viber.

Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема Youtube

Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема Youtube

Через кілька хвилин сайт сповістив, що знайшов за нашим вигаданим іменем інформацію і тепер її перевіряє жива людина.

Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема Youtube

Незабаром сайт повідомив, що нам належить виплата компенсації у розмірі $1237.

Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема Youtube

Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема Youtube

Як виманюють гроші

Далі почався головний етап шахрайської схеми. Нам запропонували забрати гроші. Для цього потрібно було вказати номер банківської карти і SSN (Social Security number) – американський номер соціального страхування. Зрозуміло, що у негромадян (і нерезидентів) США його немає.

Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема Youtube

І тут сайт послужливо запропонував отримати тимчасовий SSN. Всього за $15,45 (приблизно 410 гривень).

Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема Youtube

Наступний, вже очевидний крок – сайт перекинув на платіжну систему з формою для оплати. Це і є мета шахраїв – не дати гроші, а отримати.

Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема Youtube

Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема Youtube

Це одна з найбільш примітивних шахрайських схем, в якій жертві обіцяють винагороду, але спочатку просять оплатити якийсь збір, за послуги юристів, консультантів або сплатити податки.

Далі може бути два варіанти: після першого платежу жертву попросять заплатити ще, ще і ще. Крім того, людина, яка піддалась на хитрощі аферистів, ризикує втратити всі гроші з карти, оскільки віддає невідомому сайту особисті дані, включаючи CVV-код від банківської картки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в чатах месенджерів пройшли масові розсилки з рекламою нової шахрайської схеми з Росії.

Організатори шахрайських розсилок з Росії в українських чатах месенджерів вдалися до нової виверту. Тепер їх проводять не анонімні боти, а нібито реальні люди.

Українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.

У мешканки Києва Олени Молодченко шахраї вкрали смартфон і вивели з банківського рахунку в monobank близько 72 000 долл – незважаючи на те, що пристрій практично відразу було заблоковано.

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