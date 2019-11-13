В Україну приїде місія МВФ: стала відома мета візиту

Місія МВФ повернеться в Україну у четвер, 14 листопада. Очікується, що вона обговорить з урядом України нову трирічну програму кредитування, яка замінить програму stand-by.
У МВФ сподіваються на швидке завершення переговорів. Про це розповів Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен, повідомляє "Голос Америки". "Сподіваюся, досягнемо швидкого результату. Хоча прогрес обнадійливий, залишаються деякі невирішені питання. Давайте побачимо", – сказав Томсен.
За його словами, важливою частиною обговорень буде питання очищення банківського сектору. "Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату у досягненнях. Тому це важлива частина обговорень", – додав Томсен.
Також приїзд місії МВФ у четвер підтвердила міністерка фінансів України Оксана Маркарова. "Урядова команда спільно з НБУ та Офісом президента продовжить обговорення нової програми з місією МВФ на чолі з Роном ван Роденом вже починаючи з цього четверга у Києві", – повідомила Маркарова у Facebook.
Місія МВФ приїде до Києва
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На початку вересня Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою у 2014 році. Фінальні платежі склали загалом $156 млн у доларовому еквіваленті.
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Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема йдеться про боротьбу з корупцією і зменшення ролі олігархів у економіці.
Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть істотно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова.
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Кабінет міністрів разом з МВФ розробляє новий меморандум про співпрацю. Програма буде розрахована на 3 роки і може стати останньою для України.
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