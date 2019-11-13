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13 листопада • оновлено в 12:07
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В Україну приїде місія МВФ: стала відома мета візиту

1.3т
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Місія МВФ повернеться в Україну у четвер, 14 листопада. Очікується, що вона обговорить з урядом України нову трирічну програму кредитування, яка замінить програму stand-by.

У МВФ сподіваються на швидке завершення переговорів. Про це розповів Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен, повідомляє "Голос Америки". "Сподіваюся, досягнемо швидкого результату. Хоча прогрес обнадійливий, залишаються деякі невирішені питання. Давайте побачимо", – сказав Томсен.

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За його словами, важливою частиною обговорень буде питання очищення банківського сектору. "Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату у досягненнях. Тому це важлива частина обговорень", – додав Томсен.

Також приїзд місії МВФ у четвер підтвердила міністерка фінансів України Оксана Маркарова. "Урядова команда спільно з НБУ та Офісом президента продовжить обговорення нової програми з місією МВФ на чолі з Роном ван Роденом вже починаючи з цього четверга у Києві", – повідомила Маркарова у Facebook.

Місія МВФ приїде до Києва

Місія МВФ приїде до Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
кредитування України транш МВФ
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Кор Павел
Кор Павел
Петля на шее Украины затягивается
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
я думаю они приедут для ускорения подачи бусов и прочей буфонарии в виде напечатанных бумажек в обмен на единственный действующий и бесценный актив папуасов - землю... нынешняя украина - повторение истории с индейцами, я об этом уже 4 года как пишу - ну наивные дур.ачки пускай остаются в своих мриях)))
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Кремля Рука
Кремля Рука
Хотят продавить условие, чтоб землю сразу с холопами продавали.
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