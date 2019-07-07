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В Україну прибула перша партія нафти від США: росіяни в люті

19.8тЧитати матеріал російською

В Одесу вперше в історії України була доставлена партія нафти від США.

Танкер Wisdom Venture, який йшов під прапором Гонконгу, доставив зі Штатів 75 тисяч тонн нафти, повідомляє прес-служба Одеського морського порту.

Партію нафти закупила ПАТ "Укртантнафта" для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.

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"Новому грузопотоку з США буде надано якісний сервіс по перевалці. Нафторайон порту являє собою великий універсальний термінал пропускною спроможністю до 25 млн тонн на рік і оснащений обладнанням для роботи практично з усіма видами нафтоналивних вантажів", – повідомив начальник Одеського порту Ігор Ткачук.

У порту також додали, що наступний танкер з нафтою може прибути до Одеси вже в серпні цього року.

Танкер Wisdom Venture

Танкер Wisdom Venture

port.odessa.ua

У Росії через доставку американської нафти розгнівалися і влаштували істерику в мережі.

"Уявляю, скільки ми тепер почуємо захоплених вигуків щодо того, що залежності України від російських енергоресурсів приходить кінець. Як то кажуть, вперед і з піснею. Ось тільки на задній план пішло головне питання: скільки Київ заплатив за американську нафту", – написав в Facebook член комітету Ради Федерації з безпеки Франц Клінцевич.

Танкер Wisdom Venture

Танкер Wisdom Venture

port.odessa.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні в Україні відкрили два нових родовища газу і нафти.

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Місце
УкраїнаОдеса
Тег
нафта
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Перепил Недо
Перепил Недо
Передайте собаке Клинцевичу- не его это дело, его дело гавкать из под хвоста Путлера.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вот до чего доводит непреодолимое желание вылизать дупу хозяина,ну купили бы у Азеров.
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1
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Нефть от США, это же не нефть из США? Опять малограмотных селюков развели. Хитрые пендосы купили у русских ту самую партию испорченной нефти и продают её жолтоголубым лохам с хорошей накруткой.
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Хрипко Владимир
Хрипко Владимир
Губань Сергій, Увы "дурачок" -это ты!. А он прав! Сыми кастрюлю с головы и прекрати скакать а то ведь пропадешь...
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Губань Сергій
Губань Сергій
Миценко Андрей, ну ти і дурачок!
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