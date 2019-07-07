В Україну прибула перша партія нафти від США: росіяни в люті

В Одесу вперше в історії України була доставлена партія нафти від США.

Танкер Wisdom Venture, який йшов під прапором Гонконгу, доставив зі Штатів 75 тисяч тонн нафти, повідомляє прес-служба Одеського морського порту.

Партію нафти закупила ПАТ "Укртантнафта" для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.

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"Новому грузопотоку з США буде надано якісний сервіс по перевалці. Нафторайон порту являє собою великий універсальний термінал пропускною спроможністю до 25 млн тонн на рік і оснащений обладнанням для роботи практично з усіма видами нафтоналивних вантажів", – повідомив начальник Одеського порту Ігор Ткачук.

У порту також додали, що наступний танкер з нафтою може прибути до Одеси вже в серпні цього року.

Танкер Wisdom Venture port.odessa.ua

У Росії через доставку американської нафти розгнівалися і влаштували істерику в мережі.

"Уявляю, скільки ми тепер почуємо захоплених вигуків щодо того, що залежності України від російських енергоресурсів приходить кінець. Як то кажуть, вперед і з піснею. Ось тільки на задній план пішло головне питання: скільки Київ заплатив за американську нафту", – написав в Facebook член комітету Ради Федерації з безпеки Франц Клінцевич.

Танкер Wisdom Venture port.odessa.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні в Україні відкрили два нових родовища газу і нафти.

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