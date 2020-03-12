В Україні ввели карантин: банки сказали, чи вистачає у них готівки

В українських банках заявили, що аномального попиту на готівкові гроші немає ані в Києві, ані по всій країні.

Про це OBOZREVATEL повідомили представники кількох установ. Там кажуть, що все спокійно, до того ж більшість розрахунків зараз відбуваються безготівково.

Ажіотажу на готівку немає

"Ми не помітили сьогодні жодної активності по всій Україні. Можливо, ситуація зміниться найближчими днями. Але я сумніваюся. Більшість людей розраховується безготівково. Особливо, якщо мова про великі покупки. Навіть більш як половина наших пенсіонерів зараз розраховується банківською карткою. Думаю, у наших громадян трохи інші проблеми. А не коронавірус", – повідомив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.

Немає проблем і з валютою. Про це OBOZREVATEL сказав Ігор Львов, керівний директор банку "Кредит-Оптима".

"Ніякого ажіотажу навколо банкоматів немає. Немає проблем і з валютою, її вистачає в обмінниках. Курс валюти навіть трохи впав. Думаю, що ситуацію розгойдують спекулянти. Нацбанк викинув на ринок валюту – $250 млн. Треба буде – ще викине. Це ринок, це нормально", – пояснив Львов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

11 березня по всій Україні було оголошено карантин на термін до 3 квітня.

Під час карантину в Україні через пандемію коронавірусу, який введено з 12 березня по 3 квітня, українці можуть взяти відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною.

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