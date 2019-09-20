В Україні з'явиться електронний чек: "Слуга народу" прийняла рішення

Монобільшість Верховної Ради 20 вересня у другому читанні і в цілому прийняла законопроект №1053-1, який дає можливість продавцям при реєстрації оплати використовувати смартфони.

За нього на вечірньому засіданні проголосували 237 народних депутатів. При цьому 237 голосів дала фракція "Слуги народу", ще 2 – від позафракційних депутатів. Інші фракції або утрималися, або голосували проти. (Щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Йдеться про можливість для продавців відмовитися від паперових чеків і перейти на електронні.

"Під час підготовки до другого читання до Комітету надійшло 412 пропозицій, із них були враховані 97. Зокрема, під час доопрацювання продовжено перехідний термін для впровадження даного законопроекту, зменшено штрафи та ряд інших", – сказав з трибуни Ради перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Також в ході обговорення депутати сказали, що електронний чек "ліквідує монополію на ринку касових апаратів".

Законопроект №1053-1 ініціює:

введення програмних РРО (реєстратор розрахункових операцій), які дадуть суб'єкту господарювання право вибирати класичний або програмний РРО в залежності від його потреб і фінансових можливостей;

спрощення процедури реєстрації РРО – її проведення засобами електронного кабінету без подання реєстраційних документів;

здешевлення процесу застосування РРО за рахунок виключення необхідності отримання еквайерінговіх послуг;

фіскалізація розрахункових операцій, що проводяться через програмні РРО на сервері контролюючого органу, що дозволить легалізувати розрахункові операції;

контроль з боку суспільства за легалізацією розрахункових документів, що підтверджують проведення розрахункових операцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 10 вересня проголосувала за законопроекти №1073 і №1053. Їх прийняли в першому читанні і за основу. Згідно з документами, покупці, які помітять в товарному чеку невірно зазначену суму, або якщо його зовсім не дадуть, зможуть отримати винагороду. А у продавців з'явиться можливість при реєстрації оплати використовувати смартфони.

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