В Україні ввели найбільшу монету: який вона має вигляд

Нацбанк України в п'ятницю, 20 грудня, ввів у обіг нову монету – номіналом 5 гривень. До цього найбільший номінал був 2 гривні.

Про це повідомляється на сайті НБУ. На зворотному боці монети зображено ту ж персону, що і на банкноті – Богдана Хмельницького.

Нові 5 гривень

Металеві 5 гривень матимуть однаковий обіг з банкнотами цього номіналу. Обмінювати їх не потрібно. Однак поступово НБУ виведе паперові 5 гривень з обігу.

Наступне оновлення в монетах, якими користуються українці, заплановано на 2020 рік – це буде 10 гривень.

Причина виведення грошей у тому, що купюри 1,2 і 5 грн в середньому служать лише близько року. Для порівняння: 500 грн, які рідше використовують і до яких дбайливо ставляться, можуть "прожити" до 8 років. Поступово "папірці" зношуються, Національний банк вилучає їх з обігу і друкує нові. На друк, а це складний процес з декількома рівнями захисту, іноді витрачають більше, ніж "коштує" купюра.

В Україні вже вивели з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. Також НБУ поступово буде виводити з обігу монети в 25 копійок.

Нові гроші

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в серпні стався сплеск підробки купюр номіналом 500 гривень. Злочинці друкують їх на принтерах, а збувають в кафе і на заправках.

Українці, які отримали перші банкноти в 1000 гривень, скаржаться, що не у всіх банках дізнаються нову купюру і приймають для платежів.

З 1 жовтня НБУ став виводити з обігу купюри номіналом одна, дві, п'ять і 10 грн, а дрібні монети перестали вважатися грошима.

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