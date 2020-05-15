В Україні звільнили голову Фонду соцстрахування через три місяці роботи

Правління Фонду соціального страхування через три місяці роботи звільнило директора Олену Думу, яку раніше було призначено без конкурсу.

Як зазначається в заяві пресслужби фонду, причиною стали численні порушення законодавства про працю. Ймовірно, йдеться про затримки з виплат лікарняних застрахованим особам. "Тимчасовою комісією встановлено численні факти грубого порушення Думою О. законодавства про працю, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших законів та нормативно-правових актів фонду", – сказано в повідомленні.

Голову Фонду соцстрахування звільнили

Правління фонду поклало виконання обов'язків директора виконавчої дирекції фонду на начальника фінансово-економічного управління виконавчої дирекції Тетяну Михайленко.

"Також надано протокольне доручення виконавчій дирекції фонду направити інформацію про результати роботи тимчасової комісії фонду до відповідних правоохоронних органів", – відзначається в повідомленні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на час карантину Фонд соціального страхування розширив програму підтримки. Так, на допомогу мають право зокрема й ті, хто потрапив на самоізоляцію.