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10 вересня • оновлено в 06:38
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В Україні введуть нововведення для сміттєзвалищ: що зміниться

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В Україні змінять правила облаштування сміттєвих полігонів. Це дозволить зробити їх безпечнішими.

Нові будівельні норми зараз розробляють у Міністерстві регіонального розвитку. Водночас враховуватимуть сучасні світові рішення, сказав заступник міністра Лев Парцхаладзе.

Що планують прописати в нових нормах:

  • після заповнення полігонів їх обов'язково будуть рекультивувати;

"Це створить безпечне і приємне навколишнє середовище в місцях, де раніше розміщувалися полігони", – пояснили в Мінрегіоні.

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  • обов'язковий радіаційний контроль відходів, які потрапляють на полігон;

  • нові підходи до розрахунків обсягів утворення біогазу на полігонах – це дасть можливість використовувати альтернативні джерела енергії;

  • більш широко застосовуватимуть протифільтраційні екрани – це захистить воду і ґрунт від зараження;

  • чіткіше пропишуть вимоги до висоти полігонів, їхніх ухилів, розташування доріг тощо.

В Україні змінять правила для сміттєвих полігонів

В Україні змінять правила для сміттєвих полігонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні змінюють правила знесення старого житла під час реконструкції. Тепер для цього потрібна згода 75% мешканців будинку, а не 100% як раніше.

В Україні вже з 1 грудня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми з вимогою проектування ліфтів у нових житлових будинках висотою від чотирьох поверхів.

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Тема
Реформи в Україні
Особа
Лев Парцхаладзе
Місце
Україна
Тег
будівництво
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