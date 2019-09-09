В Україні введуть нововведення для сміттєзвалищ: що зміниться

В Україні змінять правила облаштування сміттєвих полігонів. Це дозволить зробити їх безпечнішими.

Нові будівельні норми зараз розробляють у Міністерстві регіонального розвитку. Водночас враховуватимуть сучасні світові рішення, сказав заступник міністра Лев Парцхаладзе.

Що планують прописати в нових нормах:

після заповнення полігонів їх обов'язково будуть рекультивувати;

"Це створить безпечне і приємне навколишнє середовище в місцях, де раніше розміщувалися полігони", – пояснили в Мінрегіоні.

обов'язковий радіаційний контроль відходів, які потрапляють на полігон;

нові підходи до розрахунків обсягів утворення біогазу на полігонах – це дасть можливість використовувати альтернативні джерела енергії;

більш широко застосовуватимуть протифільтраційні екрани – це захистить воду і ґрунт від зараження;

чіткіше пропишуть вимоги до висоти полігонів, їхніх ухилів, розташування доріг тощо.

В Україні змінять правила для сміттєвих полігонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні змінюють правила знесення старого житла під час реконструкції. Тепер для цього потрібна згода 75% мешканців будинку, а не 100% як раніше.

В Україні вже з 1 грудня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми з вимогою проектування ліфтів у нових житлових будинках висотою від чотирьох поверхів.

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