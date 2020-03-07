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7 березня • оновлено в 09:31
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В Україні зробили нову заяву про подачу води до Криму

11.3т
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Україна не розглядає можливості відновлення подачі води з Дніпра в окупований Крим.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер", передає "Інтерфакс". При цьому він зазначив, що переговори з Росією ведуться.

"Україна не розглядає можливості відновлення поставок дніпровської води в окупований Крим. Я хочу, щоб всі спекуляції, підозри і домисли на цю тему припинилися", – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

news.liga.net

За словами міністра, на даний момент Україна веде переговори з РФ про звільнення полонених, про додаткові точки розведення і про проведення Нормандського саміту.

"Ми працюємо над тим, щоб ця зустріч відбулася в кінці квітня", – підкреслив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму. Пізніше він пояснив, що мав на увазі своєю заявою.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Анексія Криму
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Теги
Крим без води Крим
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Иванов Александр
Иванов Александр
Что то не верится что не ведутся переговоры о воде. Все крымчане живут уже по российским паспортам. О каких украинцах разговор. Можно говорить о крымчанах украинского происхождения. Это их выбор. Не надо окружению нашего президента спекулировать на этой трагической теме.
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Сами себя возбудили, сами себя удовлетворяют. Вообще то это называется онанизм.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
То дадим воду в Крым, то не дадим, то продавать будем, то цистернами и бутылками завозить... Убогие, от РФ на официальном уровне хоть раз вас просил дать эту воду? Носитесь со своими выдуманными хотелками/нехотелками.
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