В Україні зробили нову заяву про подачу води до Криму

Україна не розглядає можливості відновлення подачі води з Дніпра в окупований Крим.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер", передає "Інтерфакс". При цьому він зазначив, що переговори з Росією ведуться.

"Україна не розглядає можливості відновлення поставок дніпровської води в окупований Крим. Я хочу, щоб всі спекуляції, підозри і домисли на цю тему припинилися", – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба news.liga.net

За словами міністра, на даний момент Україна веде переговори з РФ про звільнення полонених, про додаткові точки розведення і про проведення Нормандського саміту.

"Ми працюємо над тим, щоб ця зустріч відбулася в кінці квітня", – підкреслив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму. Пізніше він пояснив, що мав на увазі своєю заявою.

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