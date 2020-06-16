В Україні зріс курс долара: скільки валюта коштує в банках і обмінниках
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 16 червня на рівні 26,83 грн. Таким чином він виріс на 11 копійок. В цей же час в обмінниках американська валюта досягла психологічної позначки – 27 грн.
Євро при цьому подешевшав на 1 копійку і зупинився на позначці 30,20 грн.
Про це сказано на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 16 червня
100 доларів США – 2684 грн (+11 коп.)
100 євро – 3020 грн (-1 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,62 грн/$
Продаж – 26,87 грн/$
Євро:
Купівля – 29,75 грн/€
Продаж – 30,28 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,77 грн/$
Продаж – 27 грн/$
Євро:
Купівля – 29,91 грн/€
Продаж – 30,31 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,72 грн/$
Продаж – 26,76 грн/$
Євро:
Купівля – 29,90 грн/€
Продаж – 30,00 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 15 червня на рівні 26,73 грн. Таким чином він виріс на 14 копійок.