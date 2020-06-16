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В Україні зріс курс долара: скільки валюта коштує в банках і обмінниках

Андрій Довгань
Андрій Довгань
Ринки та компанії
1,8 т.
В Україні зріс курс долара: скільки валюта коштує в банках і обмінниках

Курс долара

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 16 червня на рівні 26,83 грн. Таким чином він виріс на 11 копійок. В цей же час в обмінниках американська валюта досягла психологічної позначки – 27 грн.

Євро при цьому подешевшав на 1 копійку і зупинився на позначці 30,20 грн.

Про це сказано на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 16 червня

  • 100 доларів США – 2684 грн (+11 коп.)

  • 100 євро – 3020 грн (-1 коп.)

Курс валют

Курс валют

Курс валют

Курс валют

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,62 грн/$

  • Продаж – 26,87 грн/$

Євро:

  • Купівля – 29,75 грн/€

  • Продаж – 30,28 грн/€

Курс валют

Курс валют

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,77 грн/$

  • Продаж – 27 грн/$

Євро:

  • Купівля – 29,91 грн/€

  • Продаж – 30,31 грн/€

Курс валют

Курс валют

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,72 грн/$

  • Продаж – 26,76 грн/$

Курс валют

Курс валют

Євро:

  • Купівля – 29,90 грн/€

  • Продаж – 30,00 грн/€

Курс валют

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 15 червня на рівні 26,73 грн. Таким чином він виріс на 14 копійок.

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  1. /Економіка
  2. /Ринки та компанії