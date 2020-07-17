В Україні знову подорожчав бензин: скільки коштує пальне на АЗС

Ціни на бензин і дизель в Україні. Колаж Обозревателя

В Україні різко здорожчало пальне. На деяких заправках за день ціна бензину зросла на 40 коп.

Про це йдеться у огляді цін на АЗС у п'ятницю, 17 липня, повідомили "Факти" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"А-95, наприклад, коштує у середньому 24,50 грн за літр. За дизельне ж пальне просять у середньому 23,50 грн за літр", – йдеться у публікації.

Ціни на пальне в Україні від початку липня помітно зросли. Середня вартість бензину та дизеля піднялась на 40-50 коп за літр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почав дорожчати бензин і дизель. За останні кілька днів ціни на пальне зросли на 12-70 копійок за літр залежно від АЗС.

Фахівці спрогнозували, що найближчим часом ціна на пальне може зрости в середньому на 1 грн/л.