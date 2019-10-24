Приріст 0%: в Україні знову "обвалилася" промисловість

В Україні у вересні промисловість знизилася на 1,1% у фізичних обсягах порівняно з показником минулого року.

Падіння триває вже четвертий місяць поспіль. Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За даними Державної служби статистики, за період січень-вересень 2019 приріст становить тепер 0% до відповідного періоду минулого року.

В Україні "обвалилася" промисловість

Найбільше промисловість у січні-вересні 2019 виросла в таких областях:

1) Вінницька 19%

2) Рівненська 9.4%

3) Херсонська 4.6%

4) Кіровоградська 4.5%

5) Одеська 4.4%

Facebook Володимира Компанійця

Facebook Володимира Компанійця

Найменші темпи приросту промисловості в січні-вересні 2019:

1) Хмельницька -15.2%

2) Закарпатська -9%

3) Житомирська -8.6%

4) Чернігівська -8.5%

5) Запорізька -4.2%

У третьому кварталі 2018 частка промисловості у ВВП становила 19,4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, востаннє антирекорд (падіння 4 місяці поспіль) промисловість встановила в лютому 2019 року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram