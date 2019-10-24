Приріст 0%: в Україні знову "обвалилася" промисловість

В Україні у вересні промисловість знизилася на 1,1% у фізичних обсягах порівняно з показником минулого року.
Падіння триває вже четвертий місяць поспіль. Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
За даними Державної служби статистики, за період січень-вересень 2019 приріст становить тепер 0% до відповідного періоду минулого року.
В Україні "обвалилася" промисловість
Найбільше промисловість у січні-вересні 2019 виросла в таких областях:
1) Вінницька 19%
2) Рівненська 9.4%
3) Херсонська 4.6%
4) Кіровоградська 4.5%
5) Одеська 4.4%
Facebook Володимира Компанійця
Facebook Володимира Компанійця
Найменші темпи приросту промисловості в січні-вересні 2019:
1) Хмельницька -15.2%
2) Закарпатська -9%
3) Житомирська -8.6%
4) Чернігівська -8.5%
5) Запорізька -4.2%
У третьому кварталі 2018 частка промисловості у ВВП становила 19,4%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, востаннє антирекорд (падіння 4 місяці поспіль) промисловість встановила в лютому 2019 року.
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