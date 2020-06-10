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10 червня • оновлено в 15:33
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/ Ринки та компанії

В Україні з 1 липня знизяться тарифи на "зелену" електроенергію

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Кабмін підтримав проект меморандуму, який підпишуть з виробниками "зеленої" електроенергії. Він передбачає зниження тарифів на продукцію сонячних та вітрових електростанцій на 15% і 7,5%.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 10 червня, після виступу виконувачки обов'язків мінстерки енергетики Ольги Буславець.

"Зелена" енергетика

"Зелена" енергетика

"У проєкті меморандуму передбачається зниження зеленого тарифу для сонця і вітру. По сонцю – мінус 15%, по вітру – мінус 7,5%. Посилюється відповідальність за "небаланси". Припинення нового будівництва "сонця" вже з 1 липня цього року. Я маю надію, що ми найближчим часом внесемо у парламент відповідний законопроєкт. Обмеження будівництва "вітру" після того, як будуть завершені проєкти, які вже розпочали своє будівництво", – сказала Буславець.

Вона додала, що держава повністю дотримається своїх обов'язків за вже вироблену електричну енергію. На сьогодні заборгованість з початку року ДП "Гарантований покупець" перед "зеленими" виробниками становить 14 млрд гривень.

Що буде з ціною на "зелені" кіловати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що Україна зацікавлена у поступовому збільшенні частки зеленої енергетики. Однак важливим є питання, скільки коштуватиме така електроенергія.

"Ми не забороняємо будувати сонячні станції. Їх можна будувати скільки завгодно. Питання у тому, що ціна виробленої ними енергії визначатиметься вже на аукціонах, а не буде зафіксований високий тариф. Ці моменти відображено у меморандумі", – сказав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд перебуває на фінальній стадії перемовин з інвесторами в сектор відновлювальної енергетики щодо вирішення питання "зеленого" тарифу.

Інвестори у відновлювані джерела енергії будуть зобов'язані подати в суд на ДП "Гарантований покупець" через невиплату за вироблену ними електроенергію.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Реформа ринку електроенергії
Особи
Ольга Буславець Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Зелені тарифи відновлювальна енергія
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Економіка Ринки та компанії

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