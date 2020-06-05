Головна Новини
5 червня • оновлено в 10:42
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні знизився курс долара, але підвищився євро

  • Долар подешевшав за останні тижні

  • Гривня зміцнилася та взяла курс на докарантинні позначки

  • Євро тим часом дорожчає щодо гривні

1.7т
Читати матеріал російською

В Україні офіційний курс долара знижується щодо гривні вже більш як тиждень. У п'ятницю, 5 червня, американська валюта подешевшала з 26,75 до 26,69 грн/$. Євро водночас подорожчало на 3 копійки і встановився на позначці 29,99 грн.

Про це йдеться в даних банківських установ і НБУ.

Курс валют НБУ

  • Долар – 26,69 грн (-6 коп.)

  • Євро – 29,99 грн (+3 коп.)

Курс валют НБУ

Курс валют НБУ

НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,56 грн (-2 коп.)

  • Продаж – 28,80 грн (-1 коп.)

Євро:

  • Купівля – 29,59 грн (+4 коп.)

  • Продаж – 30,11 грн (+9 коп.)

Курс валют в банках

Курс валют в банках

finance.i.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,88 грн (+11 коп.)

  • Продаж – 26,94 грн (+15 коп.)

Євро:

  • Купівля – 29,76 грн (+12 коп.)

  • Продаж – 30,33 грн (+58 коп.)

Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках

finance.i.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 4 червня, американська валюта подешевшала на 4 копійки і встановилася на позначці 26,75 грн/$. Євро при цьому подорожчало на 5 копійок і встановився на позначці 29,96 грн.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
банк гривня євро долар курс валют
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

  • У світі захворіли понад 6,6 млн осіб, загинули – 390 тисяч.

  • Коронавірус за добу вбив рекордну кількість пацієнтів в Бразилії.

  • Конституційний суд зобов'язали перевірити законність карантину в Україні.

  • Білл Гейтс відповів на теорії змови про "чіпування" за допомогою вакцини від COVID-19: "це плітки і антинаукові вислови".

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги