В Україні знизили ціни на підключення до електромереж: що зміниться для бізнесу

Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП) знизила плату за підключення до електричних мереж на 2020 рік.

В середньому послуги подешевшали на 18,9% в разі стандартних підключень, і на 5% – при нестандартних. Про це повідомили в прес-службі НКРЕКП.

Там сказали, що затвердження цих ставок дозволить підприємцям визначити вартість послуги з приєднання ще на етапі планування бізнесу і дасть рівний доступ до електромереж.

Як змінилися тарифи НКРЕКП

Тарифи на нестандартне підключення НКРЕКП

Тарифи на стандартне підключення НКРЕКП

Також передбачається, що затвердження ставок на підключення до електромереж посилить позиції України в рейтингу Doing Business (він оцінює, наскільки комфортно працювати підприємцям в різних країнах). Це в свою чергу може залучити додаткові інвестиції до економіки України.

НКРЕКП затвердила нові тарифи

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

Кабінет міністрів 5 червня прийняв рішення про те, що запуск ринку електроенергії, намічений на 1 липня, переносити не будуть.

Щоб утримати тарифи, постачальників спеціальною постановою зобов'яжуть утримувати ціну в тих рамках, які встановить профільний регулятор.

Очікується, що запуск ринку зруйнує існуючу монопольну систему і дозволить українцям самостійно вибирати, у кого і за якою ціною купувати електроенергію.

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