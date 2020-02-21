В Україні знайшли бізнес олігарха-сепаратиста з "ПМР" – ЗМІ

Олігарх Віктор Гушан з окупованого регіону в Молдові Придністров'я володіє бізнесом і значною кількістю нерухомості в Україні.

Скандальний підприємець-сепаратист, якого називають одним з основних бенефіціарів існування невизнаного "ПМР", навіть має українське громадянство. Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Схеми". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Таємні угіддя Гушана в Україні знаходяться під Одесою в містечку Вилкове близько річки Дунай, в самій Одесі і в Києві.

Відзначається, що володіння маєтком у Вилковому підтвердили також місцеві жителі. За їхніми розповідями, у нього на території стоїть башта мобільного зв'язку, і ще дві олігарх розмістив на кордоні з Румунією.

Приватний острів у Вилковому, який також називають "українською Венецією", разом з маєтком за високим парканом орендувала фірма "Шериф". Цей економічний гігант знаходиться на підконтрольній РФ території "ПМР" в Молдові. "Шериф" – неофіційна назва групи компаній, які належать Гушану.

За словами охоронця маєтку в Вилково, бізнесмен приїжджає сюди на відпочинок раз або два на тиждень. Чоловік також підтвердив, що вищезгадана вежа належить українській телекомунікаційній компанії "Інтертелеком". Саме адресу в Вилково Гушана вказував раніше як кінцевий бенефіціар "Інтертелекому".

Ще в центрі Вилкового можна побачити також майже 50 соток землі, яка належить олігарху.

Також Гушан має в цих краях ще один маєток на острові Лімба. Там знаходиться спостережна вежа його мисливських угідь.

Охорона не дозволила журналістам висадиться на острів, але з висоти на території можна побачити сади, рибальські снасті, сонячні батареї, альтанки і кілька будівель.

В Одесі у Гушана є володіння в закритому містечку "Савіньйон": будинок на 600 квадратних метрів з декількома терасами, літньою кухнею і охороною. Бізнесмен купив все це в лютому 2014 року.

У Києві у олігарха є земельна ділянка для сільськогосподарських потреб. При цьому журналісти відзначають, що за українськими законами, право мати такі землі у власності мають тільки громадяни України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії силовики влаштували обшуки в компаніях, пов'язаних з олігархом Михайлом Гуцерієвим. Його підозрюють в контрабанді нафти з РФ в Україну.

Компанія NT Marine, близька до білоруського олігарха Миколи Горобця, отримала дозвіл на поставку понад 600 тисяч тонн російського вугілля в Україну.

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