В Україні іноземцям спростять роботу з банками: у який спосіб

У Кабміні зібралися пом'якшити умови перебування іноземців в Україні. Зокрема, їм спростять відкриття рахунків у банках.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook. За його словами, вони стикаються з безліччю проблем, які врешті заважають їм інвестувати в країну.

"Рахунки в українських банках іноземцям відкриваються складно й не завжди. Це настільки зарегульоване питання, часто банки вважають за краще з цим взагалі не зв'язуватися", – пояснив Дубілет.

На його думку, якщо вирішити цю проблему, то українська банківська система отримає додаткові ресурси. "Теоретично, для іноземців (не тільки тих, хто в Україні) можна зробити відкриття рахунків повністю дистанційним (за допомогою сервісів на зразок Equifax). Українська економіка від цього сильно б виграла", – написав міністр.

Також Дубілет пропонує дати можливість іноземним громадянам залишатися в Україні більше, ніж на 90 днів, а також спростити отримання дозволів на роботу або навчання. Ще одна складність, яку пропонують вирішити – очні візити до держорганів. За словами міністра, це можна робити і за допомогою електронних сервісів.

"На цьому список проблем далеко не закінчується. Звісно, просто на перерахуванні ми не зупинимося. Разом із МЗС, Держміграційною службою і Мінцифри готуємо пропозиції", – повідомив Дубілет.

Україна спростить умови для іноземців

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що в середу, 4 грудня, зареєструє законопроєкт, який спростить взаємодію з податковою.

У Кабміні оголосили про нову реформу держслужби. Цього разу йдеться про колцентри та їхніх співробітників.

Раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запропонував замінити захищені телефонні лінії спецзв'язку, якими користується уряд, застосунком для смартфонів.

Кабінет міністрів планує зобов'язати чиновників відповідати на запитання громадян через месенджери, а не вимагати письмових запитів.

Українцям дозволять отримувати зарплату на картку будь-якого зручного їм банку, а не тільки того, в якому відкрито "зарплатний проєкт" їхньої фірми чи організації.

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