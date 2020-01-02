В Україні змінять правила виходу в декретну відпустку: що запропонували в Раді

У Верховній Раді хочуть дати можливість членам сімей, у яких є маленька дитина, періодично користуватися декретною відпусткою матері, щоб вона могла виходити на роботу.

Так звана "трансферна відпустка" дозволить матерям періодично працювати за спеціальністю, щоб не втрачати професійних навичок. Законопроєкт про це зараз готує парламент, повідомила голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми готуємо свою позицію по відпустках. Там є два блоки: декретну відпустку, яку ми хочемо зробити трансферною, щоб мама, тато і найближчі бабусі, дідусі здобували загальне право нею розпоряджатися і, відповідно, змінювати один одного", – розповіла Третьякова.

За її словами, це необхідно у тих випадках, якщо матері хочуть зберегти професійні навички. "Це потрібно, щоб жінка не випадала з професії на три роки і могла мати можливість побути вдома півроку, потім вийти попрацювати і знову піти в декретну відпустку", – зазначила депутат.

Також "трансферна декретна відпустка" може бути використана і для того, щоб вся сім'я могла побути з новонародженим у ранній період його життя.

"Три роки – це дуже великий термін, тому дати можливість сім'ї міняти того, хто доглядає за дитиною або дати можливість родині побути разом, коли народилась дитина – це те, чого хочеться досягти", – додала Третьякова.

Догляд за дитиною

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав і про інші зміни, які планують внести до Трудового кодексу – зокрема, про роботу на армію під час воєнного стану, скорочені виплати за роботу на вихідних і про звільнення вагітних жінок.

У п'ятницю, 27 грудня, Кабінет міністрів України затвердив і передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який вносить зміни до Трудового кодексу (КЗпП).

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