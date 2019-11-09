В Україні змінять правила для заробітчан: що готують у Раді

В Україні хочуть заборонити брати кошти за працевлаштування за кордоном. Крім того, висувається ціла низка вимог до рекрутинговим компаній.

Про це йдеться в проекті закону, розробленого "склади народу". Документ пропонує відразу кілька важливих нововведень. За даними дослідження Research & Branding Group, 5,1 мільйона українців хочуть виїхати з країни на заробітки. Крім кількох мільйонів чоловік, які вже працюють в Польщі, Чехії та інших країнах ближнього зарубіжжя.

Агентство не братиме гроші з претендента. Всі витрати бере на себе роботодавець, який і шукає людину;

Якщо ж компанія спробує вимагати гроші, то її оштрафують - від 34 до 50 тисяч гривень;

Компанія-посередник зобов'язана надати трудовий договір зрозумілою для працівника мовою (українською або російською, за бажанням). Також вона повинна надати договір про співпрацю з потенційним роботодавцем;

Посередник зобов'язаний розповісти здобувачеві абсолютно всю необхідну інформацію - формат майбутньої роботи, умови проживання, наявність будь-яких міжнародних договорів між Україною та країною перебування;

Реєстрація фірм-посередників (рекрутерів) перейде на заявний принцип. Це повинно спростити складну систему ідентифікації компаній;

У ситуації, коли здобувач приїжджає на місце роботи, а умови не відповідають його очікуванням - то він не зобов'язаний там працювати.

Наприклад, в червні 2017 року фірма "КСД плюс" в Києві брала за працевлаштування 300 євро, а терміни відправлення людей на роботу відкладалися. У підсумку в офісі компанії і зовсім перестали відповідати на дзвінки. Після того, як закон набуде чинності, провести такий прийом вони не зможуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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