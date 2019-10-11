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11 жовтня • оновлено в 13:22
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В Україні зміниться ціна на газ для населення: яке ухвалено рішення

31.2т Читати матеріал російською

З 1 січня 2020 року в Україні зміниться ціна на газ для населення – його продаватимуть за "промисловим" тарифами.

Про це сказав директор ТОВ "Газопостачальна компанія" НАК "Нафтогаз України" Максим Рабінович під час Українського газового форуму, передає "РБК-Україна". За його словами, зараз "Нафтогаз" не визначає ціну блакитного палива для населення, а тільки вибирає з чотирьох показників, який із них найменший.

"Як буде із січня. Ціна буде ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості. А там у нас абсолютно ринкові ціни", – зазначив Рабінович.

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Він додав, що так написано у законі, який із 1 січня скасовує спеціальні зобов'язання "Нафтогазу".

В Україні зміниться ціна на газ для населення: яке ухвалено рішення

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні очікується підвищення вартості дизельного пального, скрапленого та природного газу, що зовсім скоро позначиться на цінах на заправках і в комунальних платіжках українців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із завдань влади є зменшення частки доходів, яку українські сім'ї витрачають на оплату тарифів на комунальні послуги.

Антимонопольний комітет звинуватив НАК "Нафтогаз" у тому, що компанія продає українцям газ, який вони зможуть використовувати взимку, за завищеними цінами.

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Теми
Ціна на газ ринок газу
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Недавно российские и украинские блогеры сравнили цены в России (Ростове) и на Украине, и оказалось, что, например, цены на картошку, хлеб и макароны на Украине почти в 2 раза выше, при том что зарплата в 2-3 раза ниже. А цена на газ в России в 12 раз ниже от украинской... Скачите выше, цены майданские...
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Мыкола Пыпыско, за то скакали на муйдане))) я про это еще года 2 назад тут писал
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пора этот Нафтогаз сжечьтнахрен,почему украинцы должны платить за свой собственный газ по рыночным ценам??тот газ что дают людям он низкоколорийный и горит с жёлтым цветом он не годиться для промышленности так на каких основаниях они его считают как промышленный???нужно на них в суд подавать за мошенничество
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Артеллерист Моня, а тебе ли не пофиг? ты же там панские толчки драишь свидомит, вот сиди или там стой)))) и драй))
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а зачем вам Хаз? вон там на ваших пропагандистских ресурсах показали свиноферму, отапливаемую свиным же гумном - вот оно будущее цеевропейцев))))
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