В Україні зміниться ціна на газ для населення: яке ухвалено рішення

З 1 січня 2020 року в Україні зміниться ціна на газ для населення – його продаватимуть за "промисловим" тарифами.

Про це сказав директор ТОВ "Газопостачальна компанія" НАК "Нафтогаз України" Максим Рабінович під час Українського газового форуму, передає "РБК-Україна". За його словами, зараз "Нафтогаз" не визначає ціну блакитного палива для населення, а тільки вибирає з чотирьох показників, який із них найменший.

"Як буде із січня. Ціна буде ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості. А там у нас абсолютно ринкові ціни", – зазначив Рабінович.

Він додав, що так написано у законі, який із 1 січня скасовує спеціальні зобов'язання "Нафтогазу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні очікується підвищення вартості дизельного пального, скрапленого та природного газу, що зовсім скоро позначиться на цінах на заправках і в комунальних платіжках українців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із завдань влади є зменшення частки доходів, яку українські сім'ї витрачають на оплату тарифів на комунальні послуги.

Антимонопольний комітет звинуватив НАК "Нафтогаз" у тому, що компанія продає українцям газ, який вони зможуть використовувати взимку, за завищеними цінами.

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