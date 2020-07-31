В Україні зміниться курс долара: скільки буде коштувати валюта

В Україні курс долара в перший тиждень серпня знизиться на 10-20 коп. і досягне позначки 27,4/27,6 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4 / 27,6 грн", – прогнозує Іосуб.

Відзначимо, на минулому тижні курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,0%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,78 грн до 27,69 грн (-0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за

цей же час знизилися з 27,78/27,81 до 27,70/27,73 (-0,3%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,75/28,04 до 27,53/27,75 (-0,8%/- 1,0%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем скоротився з 1,1% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою.

Обмінний курс протягом 2021 року в середньому складе 29,1 грн за долар, на кінець року – 28,8 грн. Такі очікування Мінекономіки заклало в проект "Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки". У пояснювальній записці до проекту документа зазначається, що в попередньому прогнозі очікування були на рівні 29,7 грн за долар в середньому за рік і 29,3 грн за долар на кінець наступного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.