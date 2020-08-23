В Україні зміниться курс долара: аналітики озвучили прогнози

В Україні курс долара найближчим часом коливатиметься в межах 27,2-27,5 грн/$ (станом на 21 серпня 27,37 грн/$). Після коливань ситуація на валютному ринку стабілізується.

Про те, як і чому змінюватиметься вартість валюти до кінця тижня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Долар "намацав точку рівноваги": чого чекати від вартості валюти

Курс долара в Україні до кінця серпня коливатиметься біля наявних позначок, розповідає в коментарі OBOZREVATEL старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. За його оцінками, найближчим часом можлива невелика девальвація, але всього лише на 10-20 копійок за долар.

Аналітик зазначає: враховуючи, що різниця в курсі купівлі та продажу незначна і змінюється практично синхронно, можна говорити, що долар "намацав" точку рівноваги. Тобто різких коливань чекати не варто.

"На найближчий тиждень ми не очікуємо значної зміни курсу долара до гривні. Долар на Міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно 27,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися приблизно 27,3/27,6 грн", – розповідає експерт.

Аналітик Володимир Мазуренко додає: зараз жодної причини для різких коливань як у бік зменшення, так і в бік зростання немає. Психологічні чинники (очікування емісії гривні або помилкової політики НБУ) вже себе вичерпали, падіння імпорту виявилося більш істотним, ніж падіння експорту.

"Зараз відбулася стабілізація на валютному ринку. Як ми бачимо з даних статистики, зниження ділової активності частково привело до стабілізації платіжного балансу. Грубо кажучи, купувати ми за кордоном стали куди менше, а продавати – просто менше", – розповідає Мазуренко.

Мазуренко вважає, що до кінця наступного тижня може бути навіть зміцнення гривні – до 27,2 грн/$. При цьому максимальний курс за оцінками експерта може становити 27,4 грн/$.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов пояснює: нещодавнє зміцнення гривні пов'язане з тим, що з продажем валюти вийшли великі гравці, яким мають бути розрахунки з бюджетом перед "великими вихідними". У фіналі торговельної сесії НБУ викупив валюту в обсязі $ 20 млн, після чого попит на долар вичерпався, що було видно за котируваннями.

Водночас долар на світовому ринку продовжує зміцнюватися. "Індекс долара зміцнюється до кошика світових валют, почавши корекційне зростання від мінімумів за останні два роки. Згідно з опублікованими протоколами засідання ФРС, регулятор не має наміру підтримувати прибутковість державних облігацій США (трежеріс). Це спровокувало зростання їхньої популярності, що, відповідно, зміцнило долар США", – розповідає Гойлов.

За його оцінками, курс долар/гривня очікується в ціновому каналі 27,25-27,58 грн/$.

Як правильно купувати долари в Україні

Є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну купівлю. В такому разі правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому разі варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро та юані. Такий кошик дасть змогу диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги закупівель можна знизити.

Є такі законні способи придбати валюту: у банку, в обміннику і за допомогою банківського мобільного додатку. Найбільш ризикований спосіб – обмінники. Річ у тому, що сотні таких пунктів працюють нелегально. Тому, перед тим як здійснити операцію, варто перевірити наявність ліцензії на валютні операції.

Курс долара в Україні flickr.com

А якщо немає ліцензії, значить, немає і контролю. В такому обміннику можуть продати фальшивки і наступного дня зникнути. Також важливо, щоб після таких операцій надавали чеки.

Головна перевага купівлі валюти в банках – безпека. А головний недолік – черги в касах. Крім того, перед тим як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що у них є валюта в готівці. Цілком можливо, що під час прохання продати вам $ 200-300 співробітник відділення запропонує прийти в інший день.

Торік для українців з'явилася ще одна можливість – купувати валюту онлайн. Для цього потрібно або мати відкриту валютну карту, або ж відкрити інтернет-карту. Для останньої не потрібно буде йти в банк, правда, при цьому необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.

Відкриття інтернет-картки безкоштовне, також не потрібно платити комісію під час поповнення. Так, щоб купити долари, потрібно просто перевести певну суму зі своєї карти з нацвалютою на доларову. Конвертація відбудеться автоматично.