В Україні зміниться курс долара: аналітик озвучив прогноз

В Україні курс долара на готівковому ринку до 21 жовтня знизиться з 24,7 до 24,4 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,4/24,7 грн", – відзначає експерт.

Валютний ринок прийшов в норму після різкого зростання курсів валют початку минулого тижня. Найближчим часом курси повернуться в середину діапазону 24-25 грн, а трохи пізніше можуть стабілізуватися в нижню половині цього діапазону, тобто 24,0-24,5 грн, прогнозує Іосуб.

Девальвація гривні восени – справа звичайна. Традиційно вона починається в кінці серпня. А в цьому році її не було ні в серпні, ні у вересні. Шевчишин вважає, що "тато" цього стрибка – експортери, так як вони перестали продавати виручку, щоб дочекатися більш вигідного для себе курсу. А "мама" – іноземці, які припинили так активно закуповувати державні цінні папери України.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

У жовтні вартість валюти значно подорожчала в перші дні місяця, однак після знову стабілізувалася близько 24,4-24,6 грн/$.

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