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12 жовтня • оновлено в 13:15
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/ Ринки та компанії

В Україні зміниться курс долара: аналітик озвучив прогноз

2.8т Читати матеріал російською

В Україні курс долара на готівковому ринку до 21 жовтня знизиться з 24,7 до 24,4 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,4/24,7 грн", – відзначає експерт.

В Україні зміниться курс долара: аналітик озвучив прогноз

Валютний ринок прийшов в норму після різкого зростання курсів валют початку минулого тижня. Найближчим часом курси повернуться в середину діапазону 24-25 грн, а трохи пізніше можуть стабілізуватися в нижню половині цього діапазону, тобто 24,0-24,5 грн, прогнозує Іосуб.

Девальвація гривні восени – справа звичайна. Традиційно вона починається в кінці серпня. А в цьому році її не було ні в серпні, ні у вересні. Шевчишин вважає, що "тато" цього стрибка – експортери, так як вони перестали продавати виручку, щоб дочекатися більш вигідного для себе курсу. А "мама" – іноземці, які припинили так активно закуповувати державні цінні папери України.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Не, ну а ШО вы хотели? Гривна, она и в Африке гривна )))
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