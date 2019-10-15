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15 жовтня • оновлено в 15:24
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В Україні змінилися правила отримання субсидії: всі деталі

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В Україні змінилися правила отримання субсидій. З одного боку процедура офрмлення пільг стала простішою та зручнішою, а з іншого – оформити допомогу стало дещо складніше.

Категорії тих, хто має право звернутися за субсидіями, залишилися колишніми, вимоги до документів – теж. Про це пише "Сегодня". А ось в порядку оформлення субсидій та отриманні виплат з 1 жовтня відбувся ряд змін.

Тепер субсидію можна оформити через інтернет. Правда, для цього потрібно мати цифровий підпис (ЕЦП) або пройти банківську верифікацію (BankID).

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"Увійшовши в систему оформлення субсидій по цифрового підпису або BankID, можна відразу заповнити заяву і скласти декларацію – документи, які потрібні при оформленні субсидії. В цьому випадку відвідувати відділення соцзахисту особисто не буде необхідності", – йдеться в публікації.

Тонкощі монетизації

Друге нововведення – монетизація субсидій. Якщо на початку 2019 року (коли монетизація була тільки введена у вигляді експерименту), отримувати "живі" гроші мали право лише окремі категорії субсидіантів, то тепер така можливість надається всім.

Монетизація можлива в двох варіантах: готівковому і безготівковому. При безготівковій монетизації в "Ощадбанку" буде автоматично створено рахунок одержувача субсидії, на який будуть перераховуватися гроші з бюджету. Після закінчення опалювального сезону зекономлені гроші можна буде зняти з рахунку і використовувати на свій розсуд.

Монетизація субсидій

Монетизація субсидій

Today.ua

Готівкова монетизація дозволяє отримувати "живі" гроші щомісяця, причому не тільки в "Ощадбанку", а в будь-якому зручному банку (точніше, в будь-якому відділенні одного з 38 уповноважених банків) або в найближчому відділенні "Укрпошти" (гроші також може приносити додому листоноша). Однак, щоб скористатися готівкової монетизацією, необхідно подати заяву до 15 жовтня (тим, хто не подавав таку заяву раніше).

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"У зв'язку з монетизацією субсидій в квитанціях на оплату ЖКП тепер не буде вказана знижка в розмірі субсидії. Там буде вписана вся нарахована сума за ту чи іншу комунальну послугу. Платити субсидіанту доведеться повну вартість отриманих комунальних послуг: частково – з власних коштів, частково – використовуючи гроші, переведені на ваш персональний рахунок розмірі нарахованої субсидії", – звертають увагу в матеріалі.

Коли субсидію можуть змусити повернути

Зараз Верховна Рада розглядає закон про перевірку правдивості даних, які вказала людина, звернувшись за субсидією. Закон вступить в силу відразу після прийняття. Він передбачає три види перевірок: превентивну (під час подачі документів), поточну (під час здійснення виплат) і ретроспективну (після закінчення виплат).

При цьому в Мінсоцполітики нагадують, що верифікація проводиться вже давно, і поки нічого нового не буде відбуватися. Однак до заповнення декларації радять підходити відповідально. Зокрема, в Мінсоцполітики нагадують, що в декларацію слід включати не тільки офіційні доходи.

"Слід ретельно задекларувати види і суми доходів, інформація про яких відсутня в Держреєстрі фізосіб – платників податків і Держреєстрі соціального страхування. Це може бути дохід від здачі майна в оренду, доходи від реалізації власної продукції, майно, недекларовані доходи, отримані під час роботи з договором цивільно-правового характеру, або стипендії, які отримують студенти – члени сім'ї одержувача субсидії, інші надходження (в тому числі – закордонні переклади). Як показує практика – саме е і доходи найчастіше якраз і "забувають" вказати в декларації неуважні одержувачі", – цитує видання Мінсоцполітики.

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Також в міністерстві нагадують, що одержувачі субсидій зобов'язані в місячний термін поінформувати орган, який призначав субсидію, в разі, якщо:

  • змінився склад сім'ї або склад зареєстрованих у житловому приміщенні;

  • змінився набір житлово-комунальних послуг;

  • в сім'ї з'явилося транспортний засіб з датою випуску до 5 років;

  • було придбано майно, товари або оплачені послуги на суму понад 50 тис. грн.

Якщо така інформація надійде невчасно і її визнають підставою для припинення виплат – "зайві" суми також, можливо, доведеться повертати.

В Україні змінилися правила отримання субсидії: всі деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Теми
Монетизація субсидій Тарифи ЖКГ і субсидії Пільги в Україні
Місце
Україна
Теги
субсидії Міністерство соціальної політики
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