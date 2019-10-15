В Україні змінилися правила отримання субсидії: всі деталі

В Україні змінилися правила отримання субсидій. З одного боку процедура офрмлення пільг стала простішою та зручнішою, а з іншого – оформити допомогу стало дещо складніше.
Категорії тих, хто має право звернутися за субсидіями, залишилися колишніми, вимоги до документів – теж. Про це пише "Сегодня". А ось в порядку оформлення субсидій та отриманні виплат з 1 жовтня відбувся ряд змін.
Тепер субсидію можна оформити через інтернет. Правда, для цього потрібно мати цифровий підпис (ЕЦП) або пройти банківську верифікацію (BankID).
"Увійшовши в систему оформлення субсидій по цифрового підпису або BankID, можна відразу заповнити заяву і скласти декларацію – документи, які потрібні при оформленні субсидії. В цьому випадку відвідувати відділення соцзахисту особисто не буде необхідності", – йдеться в публікації.
Тонкощі монетизації
Друге нововведення – монетизація субсидій. Якщо на початку 2019 року (коли монетизація була тільки введена у вигляді експерименту), отримувати "живі" гроші мали право лише окремі категорії субсидіантів, то тепер така можливість надається всім.
Монетизація можлива в двох варіантах: готівковому і безготівковому. При безготівковій монетизації в "Ощадбанку" буде автоматично створено рахунок одержувача субсидії, на який будуть перераховуватися гроші з бюджету. Після закінчення опалювального сезону зекономлені гроші можна буде зняти з рахунку і використовувати на свій розсуд.
Монетизація субсидій
Today.ua
Готівкова монетизація дозволяє отримувати "живі" гроші щомісяця, причому не тільки в "Ощадбанку", а в будь-якому зручному банку (точніше, в будь-якому відділенні одного з 38 уповноважених банків) або в найближчому відділенні "Укрпошти" (гроші також може приносити додому листоноша). Однак, щоб скористатися готівкової монетизацією, необхідно подати заяву до 15 жовтня (тим, хто не подавав таку заяву раніше).
"У зв'язку з монетизацією субсидій в квитанціях на оплату ЖКП тепер не буде вказана знижка в розмірі субсидії. Там буде вписана вся нарахована сума за ту чи іншу комунальну послугу. Платити субсидіанту доведеться повну вартість отриманих комунальних послуг: частково – з власних коштів, частково – використовуючи гроші, переведені на ваш персональний рахунок розмірі нарахованої субсидії", – звертають увагу в матеріалі.
Коли субсидію можуть змусити повернути
Зараз Верховна Рада розглядає закон про перевірку правдивості даних, які вказала людина, звернувшись за субсидією. Закон вступить в силу відразу після прийняття. Він передбачає три види перевірок: превентивну (під час подачі документів), поточну (під час здійснення виплат) і ретроспективну (після закінчення виплат).
При цьому в Мінсоцполітики нагадують, що верифікація проводиться вже давно, і поки нічого нового не буде відбуватися. Однак до заповнення декларації радять підходити відповідально. Зокрема, в Мінсоцполітики нагадують, що в декларацію слід включати не тільки офіційні доходи.
"Слід ретельно задекларувати види і суми доходів, інформація про яких відсутня в Держреєстрі фізосіб – платників податків і Держреєстрі соціального страхування. Це може бути дохід від здачі майна в оренду, доходи від реалізації власної продукції, майно, недекларовані доходи, отримані під час роботи з договором цивільно-правового характеру, або стипендії, які отримують студенти – члени сім'ї одержувача субсидії, інші надходження (в тому числі – закордонні переклади). Як показує практика – саме е і доходи найчастіше якраз і "забувають" вказати в декларації неуважні одержувачі", – цитує видання Мінсоцполітики.
Також в міністерстві нагадують, що одержувачі субсидій зобов'язані в місячний термін поінформувати орган, який призначав субсидію, в разі, якщо:
змінився склад сім'ї або склад зареєстрованих у житловому приміщенні;
змінився набір житлово-комунальних послуг;
в сім'ї з'явилося транспортний засіб з датою випуску до 5 років;
було придбано майно, товари або оплачені послуги на суму понад 50 тис. грн.
Якщо така інформація надійде невчасно і її визнають підставою для припинення виплат – "зайві" суми також, можливо, доведеться повертати.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Якщо в бюджет на 2019 рік на субсидії було закладено 55,1 млрд грн, то в проекті бюджету-2020 вказана сума в 47,6 млрд грн.
Перевірка одержувачів соціальних виплат – один з пріоритетів Кабміну. Очікується, що верифікація пройде в три етапи і дані про кожного будуть внесені до загального реєстру.
З 1 жовтня практично всі субсидії почнуть надавати в монетизувати формі – гроші будуть передаватися "на руки" людям, а не підприємствам-постачальникам послуг.
Однак допомога від держави зможуть отримати далеко не всі. Більш того, порушників зобов'яжуть повернути все "зайве" в бюджет. Втім, на думку ряду експертів, на практиці змусити людей повертати гроші назад – малореальний варіант.
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