В Україні злетять ціни на алкоголь: скільки буде коштувати пляшка, вина і горілки

В Україні мінімальні ціни на горілку підвищать на 10,7%, віскі, ром і джин виростуть в ціні на 7,3%, коньяк на 9,1-9,5%, а вино – 7,4-10,2%.

Про це йдеться в проекті рішення Мінекономрозвитку. Ціни виростуть як на сурогат, так і на легальні напої. В результаті "тіньова" продукція втратить свою конкурентну перевагу в ціні.

Скільки буде коштувати пляшка (0,5 л):

Пляшка горілки: з 89,4 до 98,92 грн;

Вино: з 42 до 46 грн;

Коньяк: з 151,66 до 156,6 грн;

Віскі: з 179 до 191,5 грн.

Ціни на алкоголь pexels.com

Рішення про підвищення цін не торкнеться напоїв, які і зараз стоять більше "мінімуму". "Прийняття та реалізація проекту постанови забезпечить приведення розміру мінімальних цін на алкогольні напої у відповідність з нормами законодавства; захистить споживачів від контрафактної і сурогатної продукції і призведе до зменшення частки тіньової економіки", - говориться в пояснювальній записці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в уряді вже попереджали про зростання цін на алкогольну продукцію.

Причиною став той факт, що мінімальні ціни на алкоголь давно на перераховували. З цього моменту збільшили ставки акцизного податку, подорожчав спирт, тара, виросли зарплати.

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