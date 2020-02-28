В Україні злетів держборг: як Кабмін Гончарука призвів до провалу

В Україні після зниження рівня держборгу з 2018-го по 2019 рік, вже за нового Кабміну, позначка досягла рекордного значення. На 2020-й це 2 трлн 364 млрд (або $96,4 млрд згідно з актуальним курсом долара).

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. У 2019-му держборг склав $84,4 млрд (або 1 трлн 998 млрд грн). Тобто у валютному еквіваленті цифра зросла на 14,2%! Крім того, Мінфін у 2019-му випустив і продав рекордну кількість спекулятивних облігацій внутрішньої держпозики.

Реальна відсоткова ставка за ними досягала 33-36%. Так, іноземці продавали долари при курсі 27-27,7 грн/$ і купували на них гривню для купівлі ОВДП, а держава повертає гроші за ОВДП при курсі в 24,5-25 грн/$.

Це призвело до різкого падіння курсу долара в Україні. В результаті зменшилися валютні виторги експортерів, митні надходження до бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Таким чином, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж за рік до цього.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

Україна у 2020 році має виплатити за державним боргом 400 мільярдів гривень.

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