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24 березня • оновлено в 17:07
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/ Ринки та компанії

Через коронавірус в Україні злетіли ціни на продукти

3.6т
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За останні дні на тлі ажіотажу через коронавірус магазини та їхні постачальники підняли ціни на продукти. Гречка подорожчала на 50%, а картопля – на 60%.

При цьому ціни на моркву і цибулю злетіли вдвічі, сказано в повідомленні на сайті Антимонопольного комітету.

Ціни на продукти в Україні

Ціни на продукти в Україні

"Станом на сьогодні в деяких регіонах ми бачимо, що з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно – на 24%, цукор на 16%. Значне підвищення цін зафіксовано в деяких мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву.", – сказано в повідомленні.

В АМКУ вимгають від рітейлерів повідомити про те, за якими закупівельними цінами вони купують товари, а по яким продають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на тлі карантину через коронавірус різко піднялися ціни на картоплю. Вони злетіли до 8-10 грн/кг, що практично воловину більше, ніж було тиждень тому.

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Читайте всі новини по темі "Зростання цін в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Зростання цін в Україні Коронавірус Карантин в Україні Ціни на продукти
Місце
Україна
Теги
їжа продукти цены Антимонопольний комітет України
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Крым Андрей
Крым Андрей
Скакуасы, вы же так любили сравнивать свои цены с ценами в опукированном Крыму. Ну давайте, сравним, повеселимся.
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Livesey David
Livesey David
Сбывается мечта укерских пЭтриотов, европейские цены уже близко!
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Исаев Максим
Исаев Максим
Всё нормально - европейской державе - европейские цены!
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Економіка Ринки та компанії

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