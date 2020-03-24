Через коронавірус в Україні злетіли ціни на продукти

За останні дні на тлі ажіотажу через коронавірус магазини та їхні постачальники підняли ціни на продукти. Гречка подорожчала на 50%, а картопля – на 60%.

При цьому ціни на моркву і цибулю злетіли вдвічі, сказано в повідомленні на сайті Антимонопольного комітету.

Ціни на продукти в Україні

"Станом на сьогодні в деяких регіонах ми бачимо, що з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно – на 24%, цукор на 16%. Значне підвищення цін зафіксовано в деяких мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву.", – сказано в повідомленні.

В АМКУ вимгають від рітейлерів повідомити про те, за якими закупівельними цінами вони купують товари, а по яким продають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на тлі карантину через коронавірус різко піднялися ціни на картоплю. Вони злетіли до 8-10 грн/кг, що практично воловину більше, ніж було тиждень тому.

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