В Україні запустять цілодобовий ваговий контроль на дорогах під наглядом СБУ
На дорогах України найближчим часом почнуть працювати 40 стаціонарних комплексів для зважування вантажівок. Передбачається, що контроль буде цілодобовим.
На них чергуватимуть інспектори "Укртрансбезпеки" спільно з Нацполіцією, а також під контролем СБУ. Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомили на сайті міністерства.
"Наша мета – здійснювати цей контроль цілодобово. 5 комплексів габаритно-вагового контролю вже працюють на дорогах навколо Києва в цілодобовому режимі. Аналогічна робота ведеться в Одесі, Умані, Миколаєві, інших містах. Найближчим часом 40 стаціонарних комплексів працюватимуть на дорогах України", – сказав Криклій.
У Кабміні збираються залучити до вагового контролю представників місцевих органів влади.
У міністерстві додали, що до кінця 2020 року по всій території України працюватимуть 54 комплекси автоматичного контролю Weigh-in-Motion (“Зважування у русі”).
На їхній базі також хочуть запустити систему автоматичного стягнення штрафів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до далекобійників і назвав "засранцями" тих, хто їздить із перевантаженням і руйнує дороги.
Вранці в середу, 20 травня, вантажівка зруйнувала перегін мосту через Олексіївську затоку біля Нікополя. Заїзд на цю переправу було дозволено лише транспортним засобам завважки менш ніж 10 тонн, а вага фури – приблизно 35 тонн.