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9 жовтня • оновлено в 05:27
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В Україні запустять нові гроші: як вони виглядатимуть

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Національний банк України в середу, 9 жовтня, випустить нову пам'ятну монету номіналом 2 гривні.

Вона присвячена 150 річчю художника, основоположника реалістичного напряму в західноукраїнському малярстві, мистецтвознавця і літературного критика – Івана Івановича Труша. Про це повідомили на сайті Нацбанку.

Нові гроші будуть виготовлені з нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку).

"На аверсі ("лицьовій" стороні) монети угорі розміщено малий Державний Герб України, праворуч від якого – написи: УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2019; стилізоване зображення фрагмента картини Івана Труша "Трембітарі"; праворуч: факсиміле художника і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (внизу)", – повідомили в Нацбанку.

В Україні запустять нові гроші: як вони виглядатимуть

НБУ

На реверсі монети на дзеркальному тлі палітри з китицями зображено: портрет Івана Труша, зліва від якого написи - ІВАН/1869-1941/ТРУШ.

Всього буде випущено 35 тисяч таких пам'ятних монет. На відміну від інших "колекційних" грошей, ціна цих на сайті НБУ відповідає номіналу.

Нова монета

Нова монета

НБУ

Нова монета

Нова монета

НБУ

В Україні запустять нові гроші: як вони виглядатимуть

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році в обіг запустять монету номіналом в 5 грн, а в 2020-м – 10 грн. При цьому за кілька років паперові купюри 1 і 2 грн повністю виведуть.

Національний банк України з 25 жовтня 2019 року веде в оборот купюру нового номіналу - 1000 гривень. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців. На лицьовій стороні нової банкноти в 1000 гривень зображений портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Тег
НБУ
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Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Петрушка в 15 г. обещал перейти на фунты.Чёт пошло не так.
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