В Україні запустять нові гроші: як вони виглядатимуть

Національний банк України в середу, 9 жовтня, випустить нову пам'ятну монету номіналом 2 гривні.

Вона присвячена 150 річчю художника, основоположника реалістичного напряму в західноукраїнському малярстві, мистецтвознавця і літературного критика – Івана Івановича Труша. Про це повідомили на сайті Нацбанку.

Нові гроші будуть виготовлені з нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку).

"На аверсі ("лицьовій" стороні) монети угорі розміщено малий Державний Герб України, праворуч від якого – написи: УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2019; стилізоване зображення фрагмента картини Івана Труша "Трембітарі"; праворуч: факсиміле художника і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (внизу)", – повідомили в Нацбанку.

НБУ

На реверсі монети на дзеркальному тлі палітри з китицями зображено: портрет Івана Труша, зліва від якого написи - ІВАН/1869-1941/ТРУШ.

Всього буде випущено 35 тисяч таких пам'ятних монет. На відміну від інших "колекційних" грошей, ціна цих на сайті НБУ відповідає номіналу.

Нова монета НБУ

Нова монета НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році в обіг запустять монету номіналом в 5 грн, а в 2020-м – 10 грн. При цьому за кілька років паперові купюри 1 і 2 грн повністю виведуть.

Національний банк України з 25 жовтня 2019 року веде в оборот купюру нового номіналу - 1000 гривень. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців. На лицьовій стороні нової банкноти в 1000 гривень зображений портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

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