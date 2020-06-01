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1 червня • оновлено в 10:53
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/ Ринки та компанії

В Україні запустили пасажирські перевезення між областями

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В Україні у понеділок, 1 червня, відновилось автобусне сполучення між областями. При цьому на транспорті діють деякі карантинні обмеження.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі. Пасажири у автобусах можуть їздити лише в масках та сидячи – за кількістю місць, які є у транспортних засобах.

Однак, якщо поїздка відбувається до регіону, де протиепідемічні заходи не послабляли, то пасажири мають сидіти лише по одному.

"Дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць для сидіння", – пояснили у Кабміні.

Послаблення карантинних обмежень

Послаблення карантинних обмежень

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 червня компанія "Укрзалізниця" частково відновила свою роботу.

В понеділок, 1 червня, в Україні почався наступний етап послаблення карантину.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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Економіка Ринки та компанії

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