В Україні запустили безкоштовний онлайн-курс про дизайн і програму працевлаштування

У 2019 році в Україні запустилася освітня платформа для фахівців креативних індустрій — Creative Practice.

Освітня платформа включає:

освітні продукти (курси, окремі лекції та спеціальні формати),

онлайн-платформу для навчання,

систему профілів студентів,

систему сертифікації,

програму допомоги в працевлаштуванні.

До 21 березня відкрита реєстрація на безкоштовний курс Creative Practice "Основи дизайну".

Це вже буде другий потік. Його програма присвячена графічному дизайну, веб-дизайну і UI/UX-дизайну. Особливістю курсу є уніфікована і узгоджена партнерами програма, заснована на реальних практиках і методах роботи.

Курс проходить виключно в онлайн-форматі і планує тривати 2,5 місяці.

Випускники курсів будуть автоматично потрапляти в списки кадрового резерву партнерів організаторів.

Проєкт створюється групою українських креативних компаній на основі реальних практик і знань особливостей роботи. На поточний момент в робочу групу входять Aimbulance, Arena Media Expert, Deco.agency, dl.agency, Element Agency, Enjoy, Gagarin Studio, Galagan, Grape, Havas Kyiv Design, Hexagon Agency, Kyiv Signals, League Design Agency, MADCATS, MEX a member of Havas, Michurin, New Strategies Group, POPEL Agency, POSTMEN, Sasquatch Digital, Skykillers, TS/D Agency, UAMASTER, Vertigo, Vintage Web Production, Wideworks, список партнерів розширюється.

Дізнатися більше про проєкт Creative Practice тут.

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