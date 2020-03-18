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18 березня • оновлено в 11:26
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В Україні запустили безкоштовний онлайн-курс про дизайн і програму працевлаштування

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У 2019 році в Україні запустилася освітня платформа для фахівців креативних індустрій — Creative Practice.

В Україні запустили безкоштовний онлайн-курс про дизайн і програму працевлаштування

Освітня платформа включає:

  • освітні продукти (курси, окремі лекції та спеціальні формати),

  • онлайн-платформу для навчання,

  • систему профілів студентів,

  • систему сертифікації,

  • програму допомоги в працевлаштуванні.

До 21 березня відкрита реєстрація на безкоштовний курс Creative Practice "Основи дизайну".

Це вже буде другий потік. Його програма присвячена графічному дизайну, веб-дизайну і UI/UX-дизайну. Особливістю курсу є уніфікована і узгоджена партнерами програма, заснована на реальних практиках і методах роботи.

Курс проходить виключно в онлайн-форматі і планує тривати 2,5 місяці.

Випускники курсів будуть автоматично потрапляти в списки кадрового резерву партнерів організаторів.

Проєкт створюється групою українських креативних компаній на основі реальних практик і знань особливостей роботи. На поточний момент в робочу групу входять Aimbulance, Arena Media Expert, Deco.agency, dl.agency, Element Agency, Enjoy, Gagarin Studio, Galagan, Grape, Havas Kyiv Design, Hexagon Agency, Kyiv Signals, League Design Agency, MADCATS, MEX a member of Havas, Michurin, New Strategies Group, POPEL Agency, POSTMEN, Sasquatch Digital, Skykillers, TS/D Agency, UAMASTER, Vertigo, Vintage Web Production, Wideworks, список партнерів розширюється.

Дізнатися більше про проєкт Creative Practice тут.

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