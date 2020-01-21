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21 січня • оновлено в 11:36
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В Україні запропонували різко скоротити зарплати нардепам: з'явився документ

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У Верховну Раду внесли законопроєкт, що обмежує зарплату народних депутатів до 9446 гривень.

Про це повідомив автор документа, нардеп від парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у вівторок, 21 січня, у своєму Telegram-каналі. Зазначимо, що на сайті ВР в розділі нових законопроєктів цю пропозицію поки не опубліковано.

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За словами Гочнаренка, законопроєкт пропонує встановити обмеження: щомісячний оклад нардепа має становити два прожиткових мінімуми, а зарплата – не більше двох мінімальних зарплат, встановлених на поточний рік.

Зниження зарплат депутатам ВР

Зниження зарплат депутатам ВР

"Це дозволить заощадити витрати бюджетних коштів, пов'язаних з оплатою праці нардепів і виконанням загальних депутатських повноважень, у 10 разів! Вважаю, що таке рішення може знизити напругу в суспільстві і зміцнити соціальний захист тих верств населення, які цього дійсно потребують", – пояснив Гончаренко.

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Зарплати у Верховній Раді

Зарплати у Верховній Раді

Як писав OBOZREVATEL, міністр економіки Тимофій Милованов поскаржився на низьку заробітну плату, заявивши, що має отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "штовхають на корупцію".

В Україні з 1 січня 2020 року депутатам Верховної Ради і працівникам міністерств збільшать зарплату від 2 до 5 разів у порівнянні з 2019 роком. Про це у Facebook повідомив колишній віцепрем'єр-міністр України і міністр соціальної політики Павло Розенко. Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що інформація про підвищення зарплати нардепів до 100 тисяч гривень не відповідає дійсності.

15 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Декларації про доходи чиновників Зарплати в Україні
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
депутат зарплата Верховна Рада України
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