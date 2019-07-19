В Україні запрацювали "ВКонтакте", "Яндекс" і "Русская весна": що відбувається

В Україні частина абонентів мережі отримали доступ до заборонених ресурсів.

Провайдери заявляють: це або технічна помилка, або "особливий" браузер. Однак, як засвідчують дослідження, далеко не всі українські підприємці обмежують доступ до пропагандистських ресурсів, що потрапили до санкційного списку.

OBOZREVATEL з'ясував, хто порушує указ РНБО, що загрожує провайдерам і коли доступ до російських ресурсів можуть офіційно відновити.

Головне:

частина провайдерів залишила доступ до заборонених ресурсів;

провайдери заявляють, що виконують усі законні вимоги;

з технічних причин доступ до заборонених ресурсів провайдери то відновлюють, то скасовують.

Українці скаржаться на російські сайти, а оператори відхрещуються

Українські провайдери щонайменше для частини своїх абонентів відкрили доступ до деяких заборонених указом РНБО ресурсів. Про це заявляють самі клієнти компаній. Українці можуть потрапити на сайти т. зв. "ДНР" і "ЛНР", які перебувають під забороною, російські соціальні мережі і пропагандистські медіа.

Серед провайдерів, на яких поскаржилися абоненти, – компанія "Воля". Там заявили, що нібито ця інформація не відповідає дійсності, а один із дрібних провайдерів обмежив доступ тільки після публікації OBOZREVATEL.

При цьому і частина читачів, і працівники OBOZREVATEL змогли, скориставшись послугами різних провайдерів, потрапити на заборонені ресурси. Наприклад, за допомогою одного з мобільних операторів можна отримати доступ до забороненого ресурсу "Новоросс.інфо". При цьому зазначений сайт в одних клієнтів відкривається, а у інших – ні.

Указ президента, який забороняє будь-яким провайдерам надавати доступ до цілого переліку ресурсів, почав діяти ще у 2017-му і діє щонайменше до травня 2020-го. Незважаючи на це, з незрозумілих причин деякі оператори передчасно відкрили доступ.

Наприклад, 19 липня один із провайдерів розблокував майже всі заборонені в Україні ресурси: ВК, Однокласники, "Русская весна" тощо. Ще вчора зазначені сайти були недоступні. При цьому "Кинопоиск" залишився неробочим.

До редакції OBOZREVATEL звернулися десятки українців, які помітили доступ до Яндекс.Карт, сепаратистських ресурсів.

Ми обдзвонили провайдерів і операторів, на яких надійшли скарги, однак усі вони спростували зняття блокування. Наприклад, у Dream line коротко відповіли: закон України виконують, у "Волі" припустили, що всьому виною може бути браузер, в технічній підтримці заявили, що це може бути "технічною помилкою", а у пресслужбі пообіцяли розібратися із ситуацією і попросили номери телефонів, з яких з'явився доступ. Вказану інформацію OBOZREVATEL надіслав у компанію, відповідь опублікуємо одразу ж після того, як оператор її надасть.

Указ про обмеження роботи цілого пулу сайтів п'ятий президент України Петро Порошенко підписав іще 15 травня 2017-го. Кілька днів тому журналіст Роман Реведжук заявив, що вже зараз готується указ про скасування блокування російських соціальних мереж. Однак офіційне рішення не ухвалювалося, ресурси все ще під забороною, а операторам, які порушать правило, загрожує покарання.

"За моєю інформацією, зараз готується скасування рішення РНБО про заборону в Україні російських соціальних мереж... Ми можемо повернутися в той процес, коли нам відновлять роботу "Однокласників" і "ВКонтакте". І далі будуть годувати українське суспільство, українську молодь російською пропагандою", – зазначив він.

Коли знімуть блокування

Більшість санкцій проти інтернетресурсів і компаній, якими ними володіють, діятимуть до травня 2020-го (це стосується зокрема Однокласників, Мейл.ру, ВК та ін). Потім президент Володимир Зеленський і очолювана ним Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалять рішення, чи продовжувати обмеження, чи не вводити нові санкції.

Головна причина рішення РНБО – пропагандистська інформація та збір персональних даних українців, яка здійснювалася за допомогою заблокованих ресурсів. А якщо йдеться про ЗМІ т. зв. "ДНР і ЛНР", в них також були присутні заклики до сепаратизму і виправдання злочинів, скоєних бойовиками РФ.

Думки про те, наскільки ефективні санкції – розходяться. З одного боку популярність російських ресурсів різко впало, з іншого ж – ті, хто хоче користуватися, наприклад, ВКонтакте, може це робити за допомогою VPN і після обмежень. Також під санкції потрапили ресурси, які складно звинуватити у пропаганді або зборі персональних даних. Наприклад, сайт "Кинопоиск", на якому розміщені біографії акторів, описи фільмів, рецензії до кінопрем'єр, рейтинги тощо, також опинився під забороною.

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Чи знімуть блокування наступного року – залежить від президента Володимира Зеленського. Захист від пропаганди – один із важливих елементів безпеки країни. А зараз, коли заборона ще діє, будь-який провайдер за порушення правил ризикує заплатити штраф.

Рішення виконують далеко не всі провайдери

Кілька місяців тому "Лабораторія цифрової безпеки" перевірила 70 провайдерів. З'ясувалося, що 20 із них не блокують навіть половину зі санкційного списку. Найперше обмежують доступ до "ВКонтакте" і "Однокласників", а ось менш відомі ресурси часто залишаються доступними.

Встановлений на смартфоні сервіс, перебуваючи в мережі провайдера, автоматично перевіряв доступ до зазначеного переліку сайтів. Загалом перевірили доступ до 264 сайтів.

Але перевірили тільки 70 провайдерів. Тоді як в Україні доступ до інтернету забезпечують близько 5 тис. провайдерів! Деякі з них принципово відмовляються від обмежень. Мовляв, постанова РНБО є обов'язковим для державних органів, а приватний бізнес готовий виконувати лише закони.

Юрист Олександр Плахотник з таким твердженням погоджується. Однак додає, що сам указ ввів у дію президент. А вже його розпорядження обов'язкові для виконання на всій території країни. Відповідно, провайдер, який відмовляється обмежувати доступ, може зазнати адміністративної відповідальності. Йдеться про штраф у розмірі до 3,4 тис. грн.

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