Як у Європі: в Україні будуть брати плату за проїзд вантажівок

В "Укравтодорі" збираються ввести транспортний збір для вантажівок за проїзд дорогами України.

Про це заявив в. о. глави держкомпанії Славомир Новак в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За його словами, введення збору повинно поліпшити стан шляхів.

"Потрібно ухвалити закон, який врегулює питання цього збору. Нам вкрай необхідно ввести додаткове джерело Дорожнього фонду. Існує європейський принцип: фури, особливо ті, які заробляють на перевезеннях, повинні більше платити за проїзд автодорогами", – сказав в. о. глави відомства.

За словами Новака, обсяги руйнування доріг за рахунок перевантаженого транспорту – величезні.

Новак каже, що в Україні планується запустити чотири інтелектуальні транспортні системи:

Weight-in-Motion (WiM, системи автоматичного зважування в русі);

фото-фіксація перевищення швидкості;

аналізу трафіку за допомогою камер;

tolling, тобто збір оплати з великовантажного транспорту за проїзд дорогами України.

Як повідомлялося, "Укравтодор" очікує ухвалення Радою нового закону про автоматичний вагогабаритний контроль на дорогах до кінця 2019 року.

Автоматичні комплекси вагового контролю Weight-in-Motion (WiM) здійснюватимуть преселекторну роботу для інспекторів "Укртрансбезпеки" до ухвалення закону, що дозволить автоматичний вагогабаритний контроль на дорогах.

"Укравтодор" у жовтні запустить перші 6 пунктів WiM на під'їздах до Києва. Всього в планах встановити до 100 таких пунктів.

З вантажівок братимуть гроші за проїзд автодорогами Facebook/Ігор Кіта

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що в Україні планують ввести автоматичну систему зважування під час руху під назвою Weight-in-Motion, яка зможе визначати серед потоку перевантажений транспорт.

Водночас на Полтавщині за одну ніч невідомі вкрали 180 тонн асфальтобетону, підготовленого для ремонту дороги Шишаки – Сагайдак – Поділ. Цей матеріал захищає від бур'янів і ним повинні були підсипати узбіччя.

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