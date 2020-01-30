В Україні заборонять частину сигарет, а продавати будуть не всім повнолітнім: що приготували в Раді

Українці, що не досягли 21 року, не зможуть легально купити сигарети, на всіх пачках розмістять страшні картинки, а частину тютюнових виробів зовсім заборонять. Відповідні нововведення передбачені законопроєктом №2813, який 30 січня презентували українські нардепи.

Серед авторів документа – нардепи від "Слуги народу", "Батьківщини" і ОПЗЖ. Детальніше про те, як і що пропонують змінити парламентарі, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головні нововведення:

продавати сигарети і будь-які пристрої для куріння будуть з 21 року (зараз з 18 років);

частину тютюнових виробів (із ароматизаторами) зовсім заборонять;

реклами сигарет в інтернеті не буде;

у супермаркетах заборонять робити "привабливими" тютюнові прилавки. Вони будуть без підсвічування, рекламних банерів, фотографій тощо;

список місць, в яких заборонено палити, розширять. Наприклад, до нього внесуть офіси й вокзали.

Що й навіщо хочуть змінити

Депутати поставили перед собою масштабну і пафосну мету – скоротити до нуля кількість курців серед неповнолітніх, розповідає голова Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

Для цього куріння хочуть зробити максимально непривабливим: пачки зі страхітливими картинками, заборона на рекламу, заборона "смачних" сигарет зі смаком фруктів або ментолу.

"Цей законопроєкт повністю відповідає останнім директивам Європейської комісії. Ми сподіваємося, що нас підтримає і суспільство, і медіа. Коли почнуть говорити, що це позбавить робочих місць тютюнові компанії або бюджет втрачатиме, сподіваюся, що медіа нас підтримають", – прокоментував один із авторів законопроєкту Радуцький.

Втім, основною авторкою є нардепка Лада Булах. Вона вже тривалий час бореться з курінням. "Тютюнова індустрія обігнала наявні норми. Зараз у переходах, торгових центрах можуть просто без перешкод діти купити електронні сигарети. Цей закон заборонить це робити", – пояснила Булах.

Наприклад, такий вигляд має тютюновий прилавок практично в будь-якій країні ЄС:

Сигарети в ЄС DW

А ось такими їх бачать в Україні:

Сигарети в Україні

Отже, якщо пропозиції групи депутатів підтримають, то вже незабаром всі пачки зроблять неприємним оливковим кольором, більшу частину упаковки займе зображення – уражені органи, хворі новонароджені тощо.

Як пояснив Радуцький, наразі документ тільки пройшов реєстрацію. Наступний крок – пропозицію повинні розглянути в його комітеті, а потім винести в зал. Уже цьогоріч є всі шанси на те, що проєкт стане законом.

"За" й "проти"

Щороку в світі від вживання тютюну, за оцінками ВООЗ, гине приблизно 7 млн осіб. Глобальне опитування про вживання тютюну в Україні (GATS) показало, що сьогодні 22,8% дорослого населення курить сигарети (39,7% серед чоловіків і 8,8% серед жінок). В Україні через наслідки куріння помирає 85 тисяч осіб щорічно.

І навіть податки, які платять тютюнові компанії, не компенсують втрати. Мовляв, один долар в бюджет від виробників сигарет призводить до проблем на п'ять доларів (доводиться більше витрачати на охорону здоров'я, скорочується число працездатних). Такі оцінки озвучив нардеп Володимир Крейденко.

З іншого боку – вже кілька років в Україні скорочуються податкові відрахування від тютюнових компаній. Це призводить до невиконання загального бюджету країни. І це проблему можна вирішити, наприклад, скоротивши обсяги контрабанди на кордоні, можна отримати сотні мільярдів гривень. Наприклад, в позаминулому році бюджет недоотримав близько $ 4 млрд (дані МВС).

З огляду на, що законопроект підтримали відразу три три фракції Ради, в тому числі і "Слуга народу", шанси на прийняття документа досить високі. І тоді вже в наступному році українським курцям доведеться зіткнутися з новими правилами.

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