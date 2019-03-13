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В Україні заборонили польоти на скандальних лайнерах Boeing: що відомо

2.1тЧитати матеріал російською

Над Україною, з неї або в неї заборонили польоти літаків Boeing 737-8 MAX та Boeing 737-9 MAX.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної авіаційної служби країни. Відзначається, що таке рішення було прийнято після авіакатастрофи Boeing 737-8 MAX в Ефіопії 10 березня.

Прес-служба повідомляє, що Європейське Агентство з безпеки польотів вирішило видати Аварійну директиву льотної придатності та призупинити комерційні транспортні перевезення двох зазначених моделей літака в межах території, визначеної в положеннях Угоди про ЄС.

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Обмежувальні заходи з безпеки польотів №2019-01 Державіаслужби повністю збігаються із заходами EASA та інших країн і вважаються тимчасовими.

Водночас некомерційна експлуатація (наприклад, перегінні польоти) не входять до сфери дії цього рішення. Окремі дозволи на виконання польотів із території України на цих лайнерах повинні бути узгоджені з Державіаслужбою.

Ілюстрація. Boeing 737 MAX

Ілюстрація. Boeing 737 MAX

modeland.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. На борту перебували громадяни 33 країн.

Підтверджено загибель трьох громадян Росії, одного з яких нагородили медаллю за анексію Криму.

Європейський Союз призупинив усі польоти Boeing 737 MAX 8 після авіакатастрофи.

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Тема
авіаперельоти
Місце
Україна
Теги
Державіаслужба УкраїнилітакBoeing
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Сим год мак нэ родыв,и голоду нэ було..в смысле похую..
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Если это не механика.... Нет ничего гаже почти выработанной или отказавшей флеш памяти в аппаратуре. Выработать флеш можно некачественным алгоритмом или частым непредусмотренным повтором команды. Бракованные тоже бывают.
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