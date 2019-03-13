В Україні заборонили польоти на скандальних лайнерах Boeing: що відомо

Над Україною, з неї або в неї заборонили польоти літаків Boeing 737-8 MAX та Boeing 737-9 MAX.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної авіаційної служби країни. Відзначається, що таке рішення було прийнято після авіакатастрофи Boeing 737-8 MAX в Ефіопії 10 березня.

Прес-служба повідомляє, що Європейське Агентство з безпеки польотів вирішило видати Аварійну директиву льотної придатності та призупинити комерційні транспортні перевезення двох зазначених моделей літака в межах території, визначеної в положеннях Угоди про ЄС.

Обмежувальні заходи з безпеки польотів №2019-01 Державіаслужби повністю збігаються із заходами EASA та інших країн і вважаються тимчасовими.

Водночас некомерційна експлуатація (наприклад, перегінні польоти) не входять до сфери дії цього рішення. Окремі дозволи на виконання польотів із території України на цих лайнерах повинні бути узгоджені з Державіаслужбою.

Ілюстрація. Boeing 737 MAX modeland.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. На борту перебували громадяни 33 країн.

Підтверджено загибель трьох громадян Росії, одного з яких нагородили медаллю за анексію Криму.

Європейський Союз призупинив усі польоти Boeing 737 MAX 8 після авіакатастрофи.

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